Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται πλέον ο 55χρονος Μολδαβός κρατούμενος που κινητοποίησε τις αρχές μετά την απόδρασή του από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη πριν από λίγο στην περιοχή του Νέου Κόσμου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.

Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές όταν ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Είχε μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας για τις απαραίτητες διαδικασίες, ωστόσο βρήκε τον τρόπο να αποδράσει, προκαλώντας ένα μεγάλο ανθρωποκυνηγητό που κράτησε αρκετές ώρες.

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν «χτενίσει» την ευρύτερη περιοχή και είχαν θέσει υπό επιτήρηση πιθανά σημεία διαφυγής, με τις έρευνες να αποδίδουν τελικά καρπούς με τον εντοπισμό του στον Νέο Κόσμο. Ο συλληφθείς οδηγείται πλέον πίσω στις αρμόδιες αρχές, ενώ παράλληλα διερευνώνται τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν την αρχική του διαφυγή.