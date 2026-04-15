Το καθεστώς του Ιράν πρόκειται να εκτελέσει τέσσερις διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα που θεωρείται η πρώτη γυναίκα κρατούμενη που θα εκτελεστεί από την Τεχεράνη.

Το Ιράν συνεχίζει την καταστολή εναντίον ατόμων που συμμετείχαν στις αιματηρές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, κατά τις οποίες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα βγήκαν στους δρόμους για να αντισταθούν στην καταπιεστική κυβέρνηση.

Το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν μετά τη μαζική εξέγερση καταδικάστηκαν σε θάνατο.

Πρόκειται για τη Μπίτα Χεμάτι και τον σύζυγό της Μοχάμαντρεζα Ματζίντι-Ασλ, καθώς και για δύο άλλα άτομα που ζούσαν στο ίδιο κτίριο με το ζευγάρι, τον Μπεχρούζ Ζαμανινέτζαντ και τον Κουρός Ζαμανινέτζαντ.

Η Τεχεράνη έχει απαγχονίσει επτά άτομα σε σχέση με τις διαδηλώσεις και η Χεμάτι θεωρείται η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο για την εξέγερση του Ιανουαρίου.

Η κατηγορίες που βαραίνουν τους τέσσερις

Οι τέσσερις κρατούμενοι κατηγορήθηκαν για «επιχειρησιακή δράση υπέρ της εχθρικής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών ομάδων», σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA).

Κατηγορήθηκαν επίσης για «συνάθροιση και συμπαιγνία κατά της εθνικής ασφάλειας». Αυτή η ομάδα καταδικάστηκε επίσης σε πέντε χρόνια στις φυλακές-κόλαση του Ιράν και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν κατασχεθεί.

Ο διαβόητος Ιρανός δικαστής Ιμάμ Αφχσαρί ισχυρίστηκε ότι η ομάδα «τραυμάτισε τις δυνάμεις ασφαλείας στο χώρο» και ότι χρησιμοποίησε «εκρηκτικά υλικά και ακαθόριστα όπλα» στις διαδηλώσεις της 8ης και 9ης Ιανουαρίου.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχυρίστηκαν ότι πληροφορίες έδειχναν ότι το ζευγάρι και οι δύο γείτονές τους υπέστησαν πιέσεις κατά τη διάρκεια των ανακρίσεών τους και εκφράστηκαν ανησυχίες ότι ενδέχεται να εξαναγκάστηκαν σε ομολογίες.

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε: «Δεκάδες άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου 2026 έχουν καταδικαστεί σε θάνατο μετά από κατάφωρα άδικες, ταχείες δίκες που διεξήχθησαν χωρίς τη δέουσα διαδικασία, πρόσβαση σε ανεξάρτητο δικηγόρο και με βάση ως αποδεικτικά στοιχεία «ομολογίες» που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια».