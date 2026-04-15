Οι εορταστικοί τόνοι της ανάπαυλας του Πάσχα, παραχώρησαν γρήγορα τη θέση τους στην έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Το χαλαρό κλίμα των προηγούμενων ημερών μετατράπηκε, ελέω και της υπόθεσης του Μακάριου Λαζαρίδη, σε έντονα πολωτικό. Όλα δείχνουν πως η συζήτηση κορυφής στη Βουλή, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, με επίκεντρο το Κράτος Δικαίου, οδηγείται πλέον σε μια μετωπική σύγκρουση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ πραγματοποιεί διαδοχικές συσκέψεις με τους συνεργάτες του, σχεδιάζοντας στο «στρατηγείο» του κόμματος την τακτική της επόμενης μεγάλης μάχης. Μέσα από την απευθείας αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να αναδείξει τις διαφορές του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που τον θεωρεί ως τον κύριο υπεύθυνο για τη θεσμική διολίσθηση της χώρας. Θα προσπαθήσει επίσης να δείξει πως εκείνος ακολούθησε τον μοναχικό δρόμο των θεσμικών διαδικασιών, φιλοδοξώντας να μετατρέψει την αίθουσα της Ολομέλειας σε πεδίο σκληρής λογοδοσίας για το Μέγαρο Μαξίμου. Προκαλώντας ταυτόχρονα με την σκληρή κριτική που θα ασκήσει, επιπλέον ρωγμές στο «ήδη τρωθέν προσωπείο του Πρωθυπουργού», όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Η αποδόμηση του Κ. Μητσοτάκη

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να ξεδιπλώσει όλες τις πτυχές των σκανδάλων που αφορούν τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες επικοινωνίας, υποστηρίζοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνώριζε, ανέχτηκε και τελικά δεν έπραξε τίποτα. Παράλληλα, η ηγεσία του ΠαΣοΚ θα επιδιώξει να αποδομήσει το μεταρρυθμιστικό προφίλ του Κ. Μητσοτάκη και να καταδείξει πως ο πρωθυπουργός, αν και εξελέγη με υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια και αξιοκρατία, «κατέληξε να οικοδομήσει έναν παρακρατικό μηχανισμό στο γραφείο του και ένα «κράτος-λάφυρο».

Για τους συνεργάτες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η συζήτηση αυτή δεν είναι μόνο η μητέρα των μαχών. Είναι επίσης μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναδειχθεί το ηθικό και θεσμικό πλεονέκτημα του Νίκου Ανδρουλάκη. Πιστεύουν πως η κυβέρνηση συνδέεται με την αναποτελεσματικότητα στη δημοσία διοίκηση, με την αναξιοκρατία και με τα σκάνδαλα που έχουν γαλάζιο χρώμα, «παρά τις προσπάθειες για συμψηφισμούς και διάχυση ευθυνών στις διαχρονικές παθογένειες του κράτους», όπως σημειώνουν. Θεωρούν επίσης πως οι μεταρρυθμίσεις, που έχει ανάγκη η χώρα, προκειμένου να ανακτήσουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, περιγράφονται στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ και πως «η κυβέρνηση είχε την ευκαιρία της και δεν έκανε τίποτα για αυτό και πρέπει να φύγει».

Κινείται η βελόνα;

Η αντεπίθεση από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκίνησε ήδη, με μία ρητορική που δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκάλας, έδωσε πρώτος τον τόνο, χαρακτηρίζοντας τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «σκάνδαλα μίας εξουσιαστικής προσωποπαγούς δομής, που οικοδομήθηκε από την αρχή για την εξυπηρέτηση πολιτικών, προσωπικών και ιδιοτελών συμφερόντων του Κυριάκου Μητσοτάκη». Ταυτόχρονα, η υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη χαρακτηρίζεται ως «προσωπικό ρουσφέτι» του κ. Μητσοτάκη, με το ΠαΣοΚ να ζητά επιτακτικά την αποπομπή του.

Η εκτίμηση που επικρατεί στο ΠαΣοΚ είναι πως όσο η κυβέρνηση βρίσκεται σε θέση απολογούμενου, τόσο ενισχύεται η εικόνα του κόμματος ως εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Κάτι που φαίνεται πως αρχίζει να αποδίδει και δημοσκοπικά, καθώς η βελόνα φαίνεται να ξεκολλάει μετά από καιρό, έστω και αναιμικά.

Όπως έδειξε η πρόσφατη μέτρηση της ALCO, η διαφορά στα δύο κόμματα μειώνεται κατά 2,5%. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία χάνει τον τελευταίο μήνα 1,3 μονάδες και το ΠαΣοΚ κερδίζει 1,2 μονάδες. Τα ποσοστά των δύο κομμάτων διαμορφώνονται στο 23,8% και 12% αντίστοιχα και η συνολική διαφορά παραμένει διψήφια, στις 11,8 μονάδες.

Οι λόγοι της ανόδου του ΠαΣοΚ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Κώστα Παναγόπουλο, είναι δύο. Ο πρώτος εντοπίζεται στον μεγάλο βαθμό συσπείρωσης μετά το συνέδριο. Ο δεύτερος, και πιο σημαντικός λόγος, αφορά «τη μετακίνηση ψηφοφόρων του Κέντρου, από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΠαΣοΚ. Ωστόσο, είναι ακόμη νωρίς για να πούμε ότι δημιουργείται μία τάση», παρατηρεί.

Το ερώτημα όμως που τίθεται, μετά και από αυτή τη δημοσκόπηση, είναι αν το ΠαΣοΚ μπορεί να εκμεταλλευτεί ακόμη περισσότερο αυτή τη θετική συγκυρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει πως για να γίνει αυτό, πρέπει όλος ο μηχανισμός του κόμματος να συνεχίσει να εργάζεται στις ίδιες υψηλές στροφές του προηγούμενου διαστήματος, καθώς η πορεία προς τις κάλπες προβλέπεται δύσκολη και οι επιθέσεις από την κυβέρνηση αναμένεται να ενταθούν.