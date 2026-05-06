Νέος αεροπορικός βομβαρδισμός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σημειώθηκε στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με στόχο ταχύπλοο που, σύμφωνα με τις ίδιες, εμπλεκόταν σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών. Από την επιχείρηση σκοτώθηκαν τρία άτομα.

Το περιστατικό καταγράφεται λιγότερο από 24 ώρες μετά από παρόμοια επιχείρηση στην Καραϊβική κατά την οποία είχαν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Πρόκειται για επιχειρήσεις τις οποίες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτηρίζουν ως «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και η Ουάσιγκτον περιγράφει ως στοχευμένες εναντίον «ναρκοτρομοκρατών».

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 28 δευτερολέπτων που απαθανατίζει το πλήγμα και την καταστροφή του ταχύπλοου.

Στους 190 οι νεκροί από τις «ναρκοεπιθέσεις»

Τα επιθετικά μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ για την καταπολέμηση αυτού που αποκαλεί «ναρκοτρομοκρατία» έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, παρά τον πόλεμο στο Ιράν.

Περισσότεροι από 190 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις κατά του λεγόμενου «ναρκοτρομοκρατισμού» από τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει προσκομίσει οριστικές αποδείξεις ότι τα σκάφη εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, γεγονός που έχει προκαλέσει συζήτηση σχετικά με τη νομιμότητα των επιχειρήσεων.

Εμπειρογνώμονες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως, έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητά τους στην Human Rights Watch και την Διεθνή Αμνηστία, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις ισοδυναμούν με «παράνομες εκτελέσεις».

Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών χαρακτηρίζει τις ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον των στόχων της ως «αβάσιμους, που σπέρνουν τον φόβο».