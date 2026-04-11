Με τροποποιήσεις στα δρομολόγια και πρόωρη «απόσυρση» των συρμών και των οχημάτων, θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τις ημέρες του Πάσχα. Το επιβατικό κοινό καλείται να προγραμματίσει εγκαίρως τις μετακινήσεις του, ειδικά για το βράδυ της Ανάστασης, καθώς τα μέσα σταθερής τροχιάς θα σταματήσουν τη λειτουργία τους νωρίς το βράδυ.

Μ. Σάββατο: Χειρόφρενο από τις 23:00

Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, οι συγκοινωνίες θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους πριν τα μεσάνυχτα.

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά, ώστε όλα να βρίσκονται στα αμαξοστάσια αυστηρά στις 23:00.

Μετρό & Τραμ: Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις το βράδυ της Ανάστασης

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, δείτε αναλυτικά τις ώρες για τα τελευταία δρομολόγια ανά γραμμή:

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)

Γραμμή 1 (Ηλεκτρικός): Από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20. Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39.

Γραμμή 2: Από Ανθούπολη στις 22:43 και από Ελληνικό στις 22:40.

Γραμμή 3: Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκ. Πλακεντίας στις 22:37 και από Αεροδρόμιο στις 22:22.

Τραμ

Γραμμή 7 (Ασκλ. Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος): Τελευταίο δρομολόγιο από Βούλα στις 21:44 και από Πειραιά στις 22:11.

Γραμμή 6 (Σύνταγμα – Πικροδάφνη): Από Σύνταγμα στις 22:45 και από Πικροδάφνη στις 22:00.

Το πρόγραμμα για Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

Μετά το Μ. Σάββατο, το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή του Πάσχα (12/04): Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών» για όλα τα μέσα (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό).

Δευτέρα του Πάσχα (13/04): Παραμένει το πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών».

Τρίτη του Πάσχα (14/04): Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης, προσαρμοσμένο στην κίνηση της ημέρας.

Συνιστάται η χρήση της εφαρμογής τηλεματικής για τα λεωφορεία, καθώς οι συχνότητες των δρομολογίων τις ημέρες των αργιών θα είναι μειωμένες.