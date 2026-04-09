Ο Ρεξ Χιούερμαν, ο οποίος κατηγορείται για τις γνωστές δολοφονίες στην παραλία Γκίλγκο του Λονγκ Άιλαντ, σκοπεύει να δηλώσει ένοχος την επόμενη μήνα, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση της απόφασής του.

Από «αθώος» σε «ένοχος»

Συγκεκριμένα, ο Ρεξ Χιούερμαν, πρώην αρχιτέκτονας που κατηγορείται για τη δολοφονία επτά γυναικών σε διάστημα 17 ετών, αναμένεται να αλλάξει την απολογία του από «αθώος» στην επόμενη προγραμματισμένη δικαστική του ακρόαση στις 8 Απριλίου, ανέφεραν.

Τα δύο άτομα, τα οποία έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, μίλησαν ανώνυμα στο Associated Press, καθώς η δήλωση ενοχής δεν έχει ακόμη κατατεθεί στο δικαστήριο. Ένα από τα άτομα ανέφερε ότι οι οικογένειες των θυμάτων και η ίδια η οικογένεια του Χιούερμαν έχουν ήδη ενημερωθεί για την απόφαση, αν και οι δικηγόροι του δεν απάντησαν αμέσως στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα οποία ζητήθηκε το σχόλιό τους.

Ωστόσο, πολλά μπορούν να συμβούν πριν από την ημερομηνία της δίκης. Ο Χιούερμαν μπορεί απλά να αλλάξει γνώμη, και οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής θα πρέπει επίσης να γίνει αποδεκτή από τον δικαστή.

Ο Χιούερμαν, 62 ετών, είχε προγραμματιστεί να δικαστεί τον Σεπτέμβριο. Βρίσκεται υπό κράτηση από τη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2023 και είχε προηγουμένως δηλώσει στο δικαστήριο ότι δεν ήταν ένοχος. Το σχέδιό του να αλλάξει την απολογία του αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα Newsday.

Οι εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι τα στοιχεία DNA, τα δεδομένα κινητών τηλεφώνων και τα στοιχεία που βρέθηκαν κατά την έρευνα στο σπίτι του Χιούερμαν στο Massapequa της Νέας Υόρκης τον συνδέουν με τα θύματα, τα οποία ήταν όλες νεαρές γυναίκες που ασχολούνταν με την πορνεία.

Τα λείψανα αρκετών θυμάτων βρέθηκαν σε ένα απομονωμένο τμήμα του παραλιακού δρόμου, αν και ορισμένα λείψανα ήταν διάσπαρτα σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται οι Μελίσα Μπαρθελεμί, Μωρήν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, Άμπερ Λιν Κοστέλο, Σάντρα Κοστίγια, Βαλερί Μακ, Τζέσικα Τέιλορ και Μέγκαν Γουότερμαν.

Η ταυτοποίηση του Χιούερμαν και τα στοιχεία που τον συνδέουν με τα θύματα

Η έρευνα για έναν πιθανό κατά συρροή δολοφόνο στο Λονγκ Άιλαντ ήρθε στο προσκήνιο το 2010, όταν η αστυνομία, αναζητώντας μια αγνοούμενη γυναίκα, ανακάλυψε πολυάριθμα ανθρώπινα λείψανα στους θάμνους κατά μήκος του Ocean Parkway, όχι μακριά από την παραλία Γκίλγκο.

Με την πάροδο των ετών, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ανάλυση DNA και άλλα στοιχεία για να ταυτοποιήσουν τα θύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατάφεραν να τα συνδέσουν με λείψανα που είχαν βρεθεί αλλού στο Λονγκ Άιλαντ χρόνια νωρίτερα.

Οι ερευνητές χρειάστηκαν χρόνια για να ταυτοποιήσουν τον Χιούερμαν ως πιθανό ύποπτο.

Μια νέα έρευνα για την ανεξιχνίαστη υπόθεση τον ταυτοποίησε για πρώτη φορά ως πιθανό δράστη το 2022. Οι ντετέκτιβ συνέδεσαν τον Χιούερμαν με ένα φορτηγάκι που ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε όταν ένα από τα θύματα εξαφανίστηκε το 2010.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές που παρακολουθούσαν τον Χιούερμαν ανακάλυψαν μια κρούστα πίτσας που είχε πετάξει στα σκουπίδια και τη χρησιμοποίησαν για να τον συνδέσουν με το DNA από μια τρίχα που βρέθηκε σε ένα από τα πτώματα των θυμάτων.

Στοιχεία από τον υπολογιστή του Χιούερμαν

Επιπλέον, τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου έδειξαν ότι ο Χιούερμαν ήταν σε επαφή με μερικά από τα θύματα λίγο πριν την εξαφάνισή τους, ενώ η εξέταση των αναζητήσεών του στο διαδίκτυο αποκάλυψε ιστορικό προβολής πορνογραφικού υλικού με βίαια βασανιστήρια — καθώς και αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με την έρευνα για τις δολοφονίες.

Πέρυσι, οι ερευνητές ανέκτησαν αρχεία από τον υπολογιστή του Χιούερμαν τα οποία περιέγραψαν ως «σχέδιο» για τις δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς λιστών ελέγχου με υπενθυμίσεις για τον περιορισμό του θορύβου, τον καθαρισμό των πτωμάτων και την καταστροφή των αποδεικτικών στοιχείων.

Τους τελευταίους μήνες, ο δικαστής της υπόθεσης απέρριψε τις αιτήσεις των δικηγόρων του Χιούερμαν να αποκλειστούν ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία DNA από τη δίκη, καθώς και να χωριστεί η υπόθεση σε πολλαπλές δίκες.