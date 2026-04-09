Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το γεωπολιτικό ρίσκο επανήλθε στο προσκήνιο και ανέκοψε το πρόσφατο κύμα αισιοδοξίας, με πολλά χαρτοφυλάκια να επιλέγουν να κατοχυρώσουν μέρος των κερδών τους ενόψει και των αργιών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,63% στις 2.225,74 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.225,22 μονάδων (-2,66%) και 2.272,45 μονάδων (-0,50%). Ο τζίρος ανήλθε στα 330,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 60,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2 εκατ. τεμάχια αξίας 16,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 2,83% στις 5.663,91 μονάδες, ενώ στο -1,40% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.707,35 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 4,51% στις 2.531,12 μονάδες.

Διόρθωση μετά το ράλι εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Σε τροχιά έντονης διόρθωσης βρέθηκε σήμερα το χρηματιστήριο, μετά τη χθεσινή εκρηκτική άνοδο που οδήγησε πολλούς τίτλους σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Η αγορά προσπάθησε σήμερα να αναδιαρθρώσει μέρος των θέσεων της ύστερα από το ισχυρό ανοδικό κύμα των προηγούμενων συνεδριάσεων, το οποίο είχε επαναφέρει αρκετές μετοχές σε επίπεδα προ της έναρξης της κρίσης στη Μέση Ανατολή ή και υψηλότερα.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος είχαν και οι επικείμενες αργίες (Παρασκευή και Δευτέρα) που λειτούργησαν ως καταλύτης για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με αρκετά χαρτοφυλάκια να επιλέγουν να μειώσουν την έκθεσή τους, εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές επέλεξαν να «κλειδώσουν» μέρος των πρόσφατων κερδών, οδηγώντας την αγορά σε πτωτική τροχιά.

Στο επίκεντρο άλλωστε παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να χαρακτηρίζεται εύθραυστη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν ανεπτυγμένες στην περιοχή έως ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση της Τεχεράνης με μια «πραγματική συμφωνία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας, επικαλούμενος μεταξύ άλλων συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και παραβιάσεις του ιρανικού εναέριου χώρου.

Το βλέμμα των αγορών στρέφεται πλέον στις επικείμενες συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Πακιστάν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, καθώς η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να είναι «παράλογες» υπό τις παρούσες συνθήκες, παρά την πρόθεση συμμετοχής. Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στον Λίβανο ενισχύουν τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή ανάφλεξη, υπονομεύοντας τη σταθερότητα της εκεχειρίας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Alpha Bank και Eurobank έκλεισαν με βουτιά 5,75% και 5,09% αντίστοιχα, με τις Allwyn, Optima Bank, Εθνική και Πειραιώς να ακολουθούν με απώλειες άνω του 4%. Στο -3,17% έκλεισε η Metlen, με τις Κύπρου, Aegean, Aktor, Λάμδα και ΕΥΔΑΠ να χάνουν πάνω από 2%.

Οι απώλειες σε ΔΕΗ, ΔΑΑ, Coca Cola, Τιτάν, Βιοχάλκο και Motor Oil ξεπέρασαν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo, Cenergy και ΕΛΧΑ. Στον αντίποδα, ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΟΤΕ και Σαράντης, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να κλείνει στο +1,04% και τη Helleniq Energy στο +1,75%.

Πηγή: ot.gr