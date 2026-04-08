Οι μεγάλες νίκες που σημείωσαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για τη EuroLeague φέρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης και παραμένουν πρώτοι με ρεκόρ 24-12, ενώ οι πράσινοι ήταν εξίσου ασταμάτητοι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 21-15.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην πρώτη θέση, ενώ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβηκε στην έκτη. Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές θα κρίνουν και την τελική τους κατάταξη με τις δύο ελληνικές ομάδες να έχουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Έτοιμος να κλειδώσει την πρωτιά ο Ολυμπιακός

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κλείδωσε χτες την παρουσία της στην πρώτη τετράδα. Για να σφραγίσει την πρωτιά χρειάζεται κάτι απλό. Να κάνει το 2/2 στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Οι ερυθρόλευκοι παίζουν πρώτα εκτός με την Χάποελ και ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Αρμάνι.

Μάλιστα, εάν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει απέναντι στη Βαλένθια τότε ακόμα και μια ήττα απέναντι στη Χάποελ δε θα είναι καταστροφική αρκεί να μην είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων πόντων. Επί της ουσίας οι μόνες ομάδες που απειλούν την πρωτιά του Ολυμπιακού είναι η Χάποελ και η Βαλένθια, αφού οι ερυθρόλευκοι υπερτερούν σε πιθανές ισοβαθμίες με Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο χέρι του Παναθηναϊκού η εξάδα, τα δεδομένα για την τετράδα

Στην αντίπερα όχθη ο Παναθηναϊκός μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης έχει στα χέρια του την έκτη θέση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνει το 2/2. Με δεδομένο ότι έχει την ισοβαθμία με τη Ζάλγκιρις αυτό του επιτρέπει να φέρει τα ίδια αποτελέσματα με τους Λιθουανούς αρκεί να μην μπλέξει σε πολλαπλή ισοβαθμία.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός έχει ελπίδες ακόμα και για την τετράδα. Εκείνος χρειάζεται να κάνει το 2/2 και από εκεί και πέρα να γίνουν δύο από τα σενάρια που θα διαβάσετε παρακάτω.

Να κάνει η Ρεάλ τουλάχιστον μία ήττα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές Να κάνει δύο ήττες η Βαλένθια Να χάσει δύο από τα τρία ματς που έχει η Χάποελ Να κάνει δύο ήττες η Φενέρ

Αν γίνουν δύο από τα παραπάνω τότε ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει στην τετράδα.

Η βαθμολογία της EuroLeague

Ολυμπιακός 24-12 Βαλένθια 23-13 Φενέρμπαχτσε 23-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 22-14 Παναθηναϊκός 21-15 Ζάλγκιρις 21-15 Μπαρτσελόνα 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μονακό 19-16 * Ντουμπάι 19-17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17* Αρμάνι 17-19 Μπάγερν Μονάχου 16-20 Παρτίζαν 15-20 * Παρί 14-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 10-25 Βιλερμπάν 8-27

Χάποελ, Μονακό, Μακάμπι και Παρτίζαν έχουν ένα ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30

Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής