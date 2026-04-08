Ο υπουργός Εξωτερικών, όμως, βλέπει και υποτίμηση από την πλευρά των Ιρανών. Σε τι; Η Τεχεράνη, λέει, θα έπρεπε να έχει «αξιοποιήσει» καλύτερα τόσο χρόνια τα Στενά αντί να ασχολείται με την ανάπτυξη του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματός της.

Όπως αναφέρει ο Βηματοδότης, το πραγματικό «όπλο» δηλαδή του Ιράν είναι ο έλεγχος του ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και κυρίως για το τι πληρώνει. Με λίγα λόγια θα πω εγώ ο Γ. Γεραπετρίτης, ως άλλος «προφήτης», δίνει ιδέες στο Ιράν!

Για το παρόν και το μέλλον, γράφει ο Βηματοδότης. Ο ίδιος πάντως έκανε τις καρδιές του ακροατηρίου περιβόλι, διότι όπως προέβλεψε «οι οικονομικές συνέπειες ενός μακρού αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ είναι καταστροφικές για την οικονομία, αλλά τις συνέπειες δεν τις έχουμε αντιληφθεί, διότι δεν έχουν περάσει απολύτως σε όλες τις αγορές, παρά μόνο στις βασικές αγορές που αφορούν το πετρέλαιο»….