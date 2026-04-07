Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η τύχη της «Γκερνίκα», του εμβληματικού έργου του Πάμπλο Πικάσο. H κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων επαναφέρει επιτακτικά το αίτημα για τη μεταφορά του πίνακα στο Μπιλμπάο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Μαδρίτης.

Ο πρόεδρος της Χώρας των Βάσκων, Ιμανόλ Πραντάλες, έθεσε το ζήτημα απευθείας στον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ζητώντας την προσωρινή μεταφορά του μνημειώδους πίνακα στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 ετών από τον ναζιστικό βομβαρδισμό της πόλης Γκερνίκα το 1937, ο Πραντάλες έκανε λόγο για μια κίνηση με χαρακτήρα «ιστορικής αποζημίωσης».

Ωστόσο, το υπουργείο Πολιτισμού, βασιζόμενο σε τεχνική έκθεση του Μουσείου Ρέινα Σοφία, εμφανίζεται αρνητικό. Οι ειδικοί αποθαρρύνουν σφοδρά οποιαδήποτε μετακίνηση του έργου, επικαλούμενοι την εξαιρετική ευθραυστότητα του καμβά και τους κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια επιχείρηση.

Πολιτική κόντρα και «αιχμές» από την Αγιούσο

Η διαμάχη έλαβε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις, με την πρόεδρο της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, να παρεμβαίνει με σκληρή γλώσσα.

Η Αγιούσο χαρακτήρισε «χωριατιά» τη διεκδίκηση των Βάσκων, υποστηρίζοντας ότι η τέχνη είναι παγκόσμια. «Με αυτή τη λογική, ας στείλουμε όλο το έργο του Πικάσο στη Μάλαγα», σχολίασε ειρωνικά, υπερασπιζόμενη την παραμονή του πίνακα στην ισπανική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Έλμα Σάιθ, επιχείρησε να κρατήσει αποστάσεις από τις προσωπικές επιθέσεις, δηλώνοντας πως η κυβέρνηση Σάντσεθ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις εισηγήσεις των ειδικών, απορρίπτοντας ουσιαστικά το αίτημα μεταφοράς.

Οι λεπτές ισορροπίες του Πέδρο Σάντσεθ

Η υπόθεση αποτελεί έναν ακόμη πονοκέφαλο για τον Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας και η κοινοβουλευτική του επιβίωση εξαρτάται άμεσα από τη στήριξη των Βάσκων και Καταλανών εθνικιστών. Η άρνηση μεταφοράς της «Γκερνίκα» ενδέχεται να προκαλέσει τριγμούς στις σχέσεις του με το βασκικό στρατόπεδο, σε μια περίοδο που οι θεσμικές ισορροπίες στη Μαδρίτη παραμένουν οριακές.

Στο επίκεντρο μιας τριπλής πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ της Χώρας των Βάσκων, της περιφέρειας της Μαδρίτης και της κεντρικής κυβέρνησης βρίσκεται η «Γκερνίκα» του Πάμπλο Πικάσο. Ενώ οι Βάσκοι ζητούν τον προσωρινό «επαναπατρισμό» του πίνακα για λόγους ιστορικής μνήμης, οι τεχνικές εκθέσεις και οι πολιτικοί παράγοντες της Μαδρίτης υψώνουν απαγορευτικό, θέτοντας τον Πέδρο Σάντσεθ μπροστά σε ένα νέο διπλωματικό αδιέξοδο.