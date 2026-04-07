Για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ συζήτησαν σήμερα 7/4 στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Νίκο Δένδια.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβη να διαβιβάσει τις ευχαριστίες του προς τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τόσο για την συνεχή συνεργασία εμπιστοσύνης όσο και για την συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα και αφορά την συμφωνία State Partnership Program, μιας σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα.

Τέλος ο κ. Δένδιας εξήρε τον ρόλο της κ. Γκιλφόιλ για τον ρόλο της στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας, αλλά και για την συνεχή και αγαστή συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων.

