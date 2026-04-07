Στο Εργαστήριο Κυβερνητικής & Τεχνητής Νοημοσύνης (CAIL) του Πανεπιστημίου Αθηνών, η έρευνα δεν ξεκινά από αλγόριθμους. Ξεκινά από ένα ερώτημα που έχει ηλικία δυόμιση χιλιάδων ετών: πώς κυβερνά κανείς σε συνθήκες αβεβαιότητας; Η απάντηση που διαμορφώνεται μέσα από την ερευνητική και διδακτική έρευνα του εργαστηρίου είναι ότι η αρχαία ελληνική σκέψη προσφέρει ένα από τα ισχυρότερα και ταυτόχρονα λιγότερο αξιοποιημένα πρότυπα στη σύγχρονη θεωρία λήψης αποφάσεων — και ότι είναι καθήκον της σύγχρονης επιστήμης να αναγνωρίσει αυτή τη διαχρονική συνέχεια.

Στην καρδιά της ερευνητικής φιλοσοφίας του εργαστηρίου βρίσκεται η μορφή του κυβερνήτη: εκείνου που κρατά το πηδάλιο και καθοδηγεί το πλοίο μέσα σε αβέβαιες θάλασσες. Η εικόνα αυτή, που διατυπώνεται με ιδιαίτερη δύναμη στην Πολιτεία του Πλάτωνα, όπου η πόλη παρομοιάζεται με πλοίο, και αναπτύσσεται συστηματικά στα Πολιτικά του Αριστοτέλη, δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική αλληγορία. Αποτελεί, ουσιαστικά, μια πρώιμη θεωρία πολυστοχικής διακυβέρνησης — και το εργαστήριο την έχει υιοθετήσει ως θεμελιώδη εννοιολογική αφετηρία του ερευνητικού του προγράμματος.

Ο κυβερνήτης δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει ενός και μόνο κριτηρίου. Οφείλει να σταθμίσει τον άνεμο, τα ρεύματα, το βάρος του φορτίου, την ασφάλεια του πληρώματος, την ταχύτητα και τον τελικό προορισμό. Κάθε απόφαση προκύπτει από την ταυτόχρονη συνεκτίμηση πολλών παραγόντων, οι οποίοι συχνά αντιτίθενται μεταξύ τους: ταχύτητα ή ασφάλεια, ρίσκο ή σταθερότητα, άμεσο όφελος ή μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Με σύγχρονους όρους, η σκέψη αυτή προσομοιάζει εντυπωσιακά με τη λογική της πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων — τη μεθοδολογία που αποτελεί έναν από τους κεντρικούς ερευνητικούς πυλώνες του εργαστηρίου. Ο μεγάλος μαθηματικός Norbert Wiener είναι ο σύγχρονος συνεχιστής της ιδέας της κυβερνητικής, με την τεχνολογική της έννοια cybernetics, και αποτελεί και τον θεωρητικό πρόδρομο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η φρόνηση ως προ-αλγοριθμικός μηχανισμός

Ωστόσο, η ελληνική σύλληψη υπερβαίνει την τεχνική διάσταση — και αυτό είναι ακριβώς που καθιστά τη σχέση της με το πρόγραμμα του εργαστηρίου τόσο γόνιμη. Στον Αριστοτέλη, η πολιτική δεν είναι απλώς διαχείριση πόρων, αλλά τέχνη που αποβλέπει στο κοινό αγαθό. Η έννοια της φρόνησης, δηλαδή της πρακτικής σοφίας, λειτουργεί ως ο εσωτερικός μηχανισμός στάθμισης της σημαντικότητας των κριτηρίων. Η φρόνηση δεν επιβάλλει σταθερά βάρη, αλλά προσαρμόζει την κρίση στις περιστάσεις.

Το εργαστήριο αναγνωρίζει σε αυτή την αριστοτελική διαίσθηση τον πρόδρομο μιας ιδέας που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγχρονής του έρευνας: τα βάρη των κριτηρίων αποφάσεων δεν είναι σταθερά, αλλά δυναμικά και προσαρμοστικά, αναθεωρούμενα μέσα από την εμπειρία και την ανατροφοδότηση. Η φρόνηση, έτσι, μπορεί να ερμηνευθεί ως ένας προ–αλγοριθμικός μηχανισμός προσαρμοστικής βελτιστοποίησης — μια σύλληψη που η ερευνητική δουλειά του εργαστηρίου “μεταφράζει” σε δομημένα πρωτόκολλα λήψης αποφάσεων.

Η μεσότητα ως αρχή βελτιστοποίησης

Κομβικό στοιχείο της προσέγγισης που καλλιεργεί το εργαστήριο είναι η αριστοτελική μεσότητα. Η μεσότητα δεν ταυτίζεται με την έννοια της μέσης αξίας, αλλά με το κατάλληλο σημείο ισορροπίας μεταξύ υπερβολής και έλλειψης. Η άριστη απόφαση δεν είναι η μέγιστη ούτε η ελάχιστη, αλλά η αρμόζουσα. Στη γλώσσα της θεωρίας των αποφάσεων, πρόκειται για μια μορφή ισορροπημένης βελτιστοποίησης υπό ηθικούς περιορισμούς — όπου η λύση είναι αποδεκτή όχι μόνο επειδή είναι αποτελεσματική, αλλά επειδή βρίσκεται εντός των ορίων της δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

Στα Πολιτικά, ο Αριστοτέλης αξιολογεί τα πολιτεύματα με βάση πολλαπλά κριτήρια: δικαιοσύνη, σταθερότητα, συμμετοχή, προαγωγή του κοινού συμφέροντος. Η «άριστη πολιτεία» (και άριστη απόφαση) δεν προκύπτει από την υπεροχή ενός παράγοντα, αλλά από την ισορροπία μεταξύ αντικρουόμενων αξιών. Αυτή ακριβώς η λογική — που θα λέγαμε «αριστοτελική αρχή βελτιστοποίησης» — συνάδει πλήρως με τα σύγχρονα μοντέλα αποφάσεων που επιδιώκουν συμβιβαστικές λύσεις, και αποτελεί τη θεωρητική ραχοκοκαλιά της ερευνητικής ατζέντας του εργαστηρίου.

Εφαρμογή: Tα συνταξιοδοτικά ταμεία ως πεδίο δοκιμής

Εάν μεταφέρουμε αυτή τη συλλογιστική στο παρόν, μπορούμε να δούμε την επικαιρότητα — και τη χρησιμότητα των εργαλείων που αναπτύσσει το εργαστήριο. Ας θεωρήσουμε το παράδειγμα της διαχείρισης περιουσίας των συνταξιοδοτικών ταμείων. Στο επίκεντρο κάθε σύγχρονου κράτους βρίσκεται ένα θεμελιώδες κοινωνικό συμβόλαιο: η υπόσχεση ότι οι εισφορές των εργαζομένων θα μετατραπούν σε αξιοπρεπείς συντάξεις στο μέλλον. Ωστόσο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης αντιμετωπίζουν σήμερα μια τέλεια καταιγίδα: δημογραφική γήρανση, πληθωρισμός, μεταβλητότητα των αγορών, κλιματική κρίση, τεχνολογικές μεταβολές, ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης και ανάγκη για απόλυτη διαφάνεια.

Η απάντηση που προτείνουν συνδυαστικά τα δύο εργαστήρια, Κυβερνητικής και Τεχνητής Νοημοσύνης και Επενδυτικών Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών, βρίσκεται στη σύγκλιση τριών ισχυρών εργαλείων: κυβερνητικής, επιστήμης αποφάσεων και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Τα εργαστήρια αναπτύσσουν πλαίσια που απαιτούν ισορροπία μεταξύ απόδοσης, κινδύνου, φερεγγυότητας και διαγενεακής δικαιοσύνης — έννοια που δεν είναι τυχαία αριστοτελική στις ρίζες της. Η αξιολόγηση επενδύσεων υπό κριτήρια βιωσιμότητας ενσωματώνει ηθικούς περιορισμούς πέραν της οικονομικής απόδοσης — ακριβώς όπως ο αρχαίος κυβερνήτης δεν εξέταζε μόνο την ταχύτητα, αλλά και την επιβίωση του πληρώματος. Ο σύγχρονος «κυβερνήτης», που εκπαιδεύουν και υποστηρίζουν τα εργαστήρια, καλείται να λειτουργεί με αυτή ακριβώς τη λογική: να σταθμίζει πολλαπλές διαστάσεις υπό αβεβαιότητα, επιδιώκοντας μια μορφή υπολογιστικής μεσότητας.

Κληρονομιά και αποστολή

Η αρχαία ελληνική πολιτική φιλοσοφία, επομένως, δεν είναι απλώς ένα ιστορικό υπόβαθρο κανονιστικών ιδεών. Είναι ενεργός πηγή έμπνευσης και θεωρητική αφετηρία για την ανάπτυξη σύγχρονων υπολογιστικών και αναλυτικών μεθόδων. Ο κυβερνήτης του πλοίου της πόλεως είναι, με σύγχρονους όρους, ο πρώτος θεωρητικός της σύνθετης λήψης αποφάσεων: ένας αναλυτής που ενσωματώνει τεχνική κρίση, ηθική στάθμιση και δυναμική ανατροφοδότηση σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του ΕΚΠΑ, με τα εργαστήριά του και την θεραπεία σύγχρονων και κλασικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μεταφράσει αυτή τη σύνθεση — που γεννήθηκε στην Αθήνα του 4ου αι. π.Χ. — στη γλώσσα των αλγορίθμων, των μοντέλων πρόβλεψης και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας του 21ου αιώνα. Ίσως ακριβώς σε αυτή τη συνέχεια μεταξύ κλασικής σκέψης και σύγχρονης επιστήμης βρίσκεται η μοναδική ταυτότητα του Τμήματος — και η διαχρονική δύναμη της ελληνικής σκέψης.

*Ο κ. Θωμάκος είναι Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδρυτής–Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυβερνητικής & Τεχνητής Νοημοσύνης (CAIL—Cybernetics & Artificial Intelligence Laboratory). Το CAIL αποτελεί τον θεσμικό φορέα έρευνας στη διασταύρωση κυβερνητικής, επιστήμης αποφάσεων και προβλέψεων, εμπνεόμενος ρητά από την ελληνική κλασική παράδοση.

*Ο κ. Σάμιτας είναι Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc in Fintech και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών.

*Ο κ. Ξυδώνας είναι Καθηγητής στην ESSCA Grande École, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών και Fellow στο CAIL.