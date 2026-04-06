Χωρίς νοσηλευτική κάλυψη θα παραμείνουν όπως όλα δείχνουν οι κάτοικοι της Καλαμάτας αλλά και του συνόλου της Μεσσηνίας κατά τη διάρκεια του Πάσχα, ή και ακόμη περισσότερο, καθώς σε κρίσιμη κατάσταση έχει περιέλθει η λειτουργία του νοσοκομείου της πόλης.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), ανεστάλησαν εδώ και 3 μέρες οι εισαγωγές στις Παθολογικές Κλινικές, καθώς μία από τους ελάχιστους παθολόγος που υπηρετούσε στη μία από τις 2 παθολογικές κλινικές, πριν μερικές μέρες κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας. Σημειώνεται ότι τα παθολογικά τμήματα αποτελούν τη βάση ενός νοσοκομείου και δη κατά τη διάρκεια εφημεριών.

Καταγγελίες για «χρονίζουσα αδράνεια» της Διοίκησης

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΟΕΝΓΕ, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει τεράστια ευθύνη, καθώς είχε προειδοποιηθεί έγκαιρα, εδώ και πολλούς μήνες, τόσο από το Σωματείο Ειδικευμένων Γιατρών Καλαμάτας όσο και από την ΟΕΝΓΕ, για την τραγική υποστελέχωση στις παθολογικές κλινικές. Όμως δεν φρόντισε να κάνει κάτι για να διορθώσει το πρόβλημα. Αντίθετα, άφησε και τους τελευταίους εναπομείναντες συναδέλφους παθολόγους σε υπερεξόντωση, με διαρκείς εντολές για επανεφημέρευση.

Η κάτοικοι της περιοχής λοιπόν θα είναι υποχρεωμένοι να μετακινηθούν δεκάδες χιλιόμετρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν από τα νοσοκομεία της Κυπαρισσίας, της Τρίπολης ή άλλου νομού της Πελοποννήσου, όπως αναφέρει στο ΒΗΜΑ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κ. Γιάννης Γαλανόπουλος.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι η διοίκηση είχε προειδοποιηθεί εδώ και έναν μήνα και από τον ίδιο τον Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας, όχι μόνο από τα συνδικαλιστικά όργανα των νοσοκομειακών γιατρών.

Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος υποστηρίζει ότι « Η παθολογική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας λειτουργεί κανονικά. Αναστολή της εφημερίας προέκυψε για δύο ημέρες καθώς έλαβαν ταυτόχρονα αναρρωτική και οι 7 υπηρετούντες παθολόγοι του νοσοκομείου. Για την κάλυψη του κενού μετακινήθηκαν παθολόγοι από το νοσοκομείο και το Κ.Υ της Τρίπολης για να συνδράμουν στην παθολογική της Καλαμάτας. Τώρα πάντως έχει επανέλθει στην κανονική λειτουργία της».

Ασφυκτική πίεση από τον αυξημένο πληθυσμό

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας, υποχρεούται να ανταποκριθεί σε ένα τεράστιο φόρτο εργασίας καθώς ο πληθυσμός της Μεσσηνίας έξι μήνες τον χρόνο πολλαπλασιάζεται λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο.

Επιπλέον, δέχεται τεράστιο φόρτο και για έναν ακόμη λόγο: τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής -της Τρίπολης, της Λακωνίας (Σπάρτης και Μολάων), αλλά και της Κυπαρισσίας- αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο φόρτος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ακόμη και περιστατικά από τον Πύργο καλύπτονται, ειδικά τα παθολογικά.

Η ακτινογραφία των ελλείψεων

Ο οργανισμός του νοσοκομείου, μας αναφέρει η διοίκηση της ΟΕΝΓΕ, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Προβλέπει 10 οργανικές θέσεις παθολόγων, ενώ εδώ και χρόνια έχει επισημανθεί ότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 15. Παρ’ όλα αυτά, παρέμειναν 10.

Από αυτές τις 10 θέσεις, σήμερα στην πρώτη παθολογική κλινική τρεις γιατροί είναι εκτός λόγω σοβαρών χρόνιων προβλημάτων υγείας και βρίσκονται σε μακροχρόνιες άδειες και είναι αμφίβολο αν θα επιστρέψουν. Υπηρετεί ουσιαστικά μία μόνο γιατρός, ενώ μία ακόμη είναι με μετακίνηση. Στη δεύτερη παθολογική κλινική υπηρετούν δύο γιατροί και μία επικουρική.

Σε αυτές τις συνθήκες, η γιατρός κατέρρευσε εν ώρα εργασίας λόγω εξάντλησης, με επεισόδιο απώλειας συνείδησης. Έλαβε άμεσα βοήθεια και νοσηλεύτηκε μάλιστα, αλλά φαίνεται πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Τελικά η διοίκηση, του νοσοκομείου αναγκάστηκε να ανακοινώσει ότι σταματούν οι εισαγωγές παθολογικών περιστατικών, επικυρώνοντας ουσιαστικά ένα «λουκέτο» που δεν φρόντισε να αποτρέψει.

Όπως αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ κ. Π. Παπανικολάου, «η κατάσταση δεν αφορά μόνο την Καλαμάτα. Είναι πανελλαδική. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, η παθολογική κλινική του ΚΑΤ βρίσκεται σε αντίστοιχη πίεση, ενώ στο νοσοκομείο Νίκαιας οι γιατροί βρίσκονται σε καθημερινή υπερεξόντωση. Υπάρχει συστηματική υποστελέχωση, που οδηγεί στη διάλυση της δημόσιας υγείας και στην προώθηση της ιδιωτικοποίησης. Οι γιατροί εξαντλούνται και τελικά οδηγούνται σε παραίτηση, ανοίγοντας ιδιωτικά ιατρεία για να επιβιώσουν».

Όπως αναφέρεται, στη σημερινή δε ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ, γιατροί και τοπικοί φορείς ζητούν την άμεση προκήρυξη και κάλυψη όλων των κενών θέσεων παθολόγων, την πλήρη επαναλειτουργία των κλινικών και τον τερματισμό της υπερεργασίας, ενώ καλούν σε κινητοποιήσεις για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στην περιοχή. Μάλιστα για αύριο 7 Απριλίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη λειτουργία του νοσοκομείου.