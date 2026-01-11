Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, σε επιχείρηση στην περιοχή του Κορωπίου και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με 27 άνδρες και 10 οχήματα. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ από γειτονικούς δήμους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει αποθήκες της επιχείρησης.
Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026