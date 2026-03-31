Αντίστροφα πλέον μετρά το ρολόι για την απόφαση του MSCI για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς σήμερα το βράδυ θα έχουμε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που έθεσε ο οίκος από τα τέλη του Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα του Μαρτίου.

Οι προσδοκίες σαφώς συγκλίνουν στο ότι ο MSCI θα ανακοινώσει την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία ανεπτυγμένων, παρά το ότι οι συνθήκες στη Λ. Αθηνών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, με την αγορά να έχει χάσει σημαντικό μέρος της κεφαλαιοποίησή της.

Και ο βασικός λόγος αυτών των προσδοκιών ήταν η απόφαση του MSCI να επισπεύσει τη διαδικασία αξιολόγησης, ανοίγοντας νωρίτερα τη σχετική διαβούλευση και φέρνοντας επίσης νωρίτερα την απόφαση (σ.σ. η συνήθης πρακτική είναι η απόφαση να ανακοινώνεται τον Ιούνιο κάθε έτους).

Εάν η απόφαση πράγματι είναι θετική, η εφαρμογή της αναβάθμισης θα μπορούσε να λάβει χώρα το δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου.

Η «άλλη όψη» της αναβάθμισης από τον MSCI

Η μετάβαση, ωστόσο, δεν θα είναι ανέφελη, ειδικά όταν το διεθνές περιβάλλον είναι «ναρκοθετημένο» από την ένταση στη Μέση Ανατολή και η πρωτοφανής άνοδο του ενεργειακού κόστους, οι επιπτώσεις των οποίων δεν περιορίζονται σε επιλεγμένους κλάδους.

Επίσης, η έξοδος από τους δείκτες αναδυόμενων αγορών θα προκαλέσουν σημαντικές εκροές, καθώς εξειδικευμένα funds θα αναγκαστούν να περιορίσουν την έκθεσή τους. Τη θέση τους θα πάρουν τα funds των ανεπτυγμένων αγορών, αλλά η στάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες DM θα είναι σαφώς χαμηλότερη, κάτι που περιορίζει, τουλάχιστον στην αρχή, την ένταση των νέων εισροών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan, οι εισροές από την πλευρά των ανεπτυγμένων αγορών θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα 4,9 δισ. δολάρια, την ώρα που οι εκροές από τα funds αναδυόμενων αγορών εκτιμώνται σε περίπου 5,3 δισ. δολάρια. Το αποτέλεσμα είναι ένα οριακά αρνητικό ισοζύγιο σε πρώτο χρόνο.

Ο ρόλος των ενεργών χαρτοφυλακίων

Πέρα από τα παθητικά κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες, καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος των ενεργών επενδυτών. Τα funds αναδυόμενων αγορών διατηρούν σήμερα σημαντική έκθεση στην Ελλάδα και αναμένεται να τη μειώσουν.

Τα στοιχεία positioning που παρουσίασε πρόσφατα η HSBC είναι ενδεικτικά. Περίπου το 60% των κεφαλαίων αναδυόμενων αγορών έχει έκθεση στην Ελλάδα, έναντι μόλις 7% των παγκόσμιων κεφαλαίων. Στον τραπεζικό κλάδο, το ποσοστό αυτό υποχωρεί ακόμη περισσότερο, στο 5%.

Την ίδια στιγμή, τα χαρτοφυλάκια ανεπτυγμένων αγορών ενδέχεται να κινηθούν πιο επιλεκτικά, δεδομένου ότι η ελληνική αγορά θεωρείται μικρή σε σχέση με άλλες ώριμες αγορές. Η στάση τους θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την τελική ισορροπία.

Τι δείχνουν οι προσομοιώσεις του MSCI

Σε κάθε περίπτωση, όλα θα κριθούν και από τη σύνθεση των νέων ελληνικών δεικτών. Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο MSCI διενήργησε ασκήσεις προσομοίωσης, διαπιστώνοντας ότι 20 από τις 25 μετοχές του MSCI Greece IMI θα πληρούσαν τα κριτήρια των Developed Markets (αναβαθμισμένα με τον MSCI Europe Index).

Ο δείκτης MSCI Greece θα είχε 5 μετοχές σε Developed Markets έναντι 8 σε Emerging Markets.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι ασκήσεις του MSCI διενεργήθηκαν με τιμές 15 Οκτωβρίου 2025. Έκτοτε έχει αλλάξει αρκετά η εικόνα των επίμαχων τίτλων και δεν αποκλείεται να δούμε περισσότερους τίτλους στους δείκτες.

Πηγή: OT.GR