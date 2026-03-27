Πιθανότητα 25% για σχηματισμό «μετεωρολογικής βόμβας» δίνει για τις επόμενες ημέρες ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του από την προσεχή Τρίτη και μετά, ιδιαίτερο επιστημονικό – μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπολογίσιμη πιθανότητα να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται «Μετεωρολογική βόμβα».

Τις επόμενες ώρες αλλά και μέσα στις επόμενες ημέρες έως και το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές, χωρίς όμως να πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα οργανωμένο ή ανησυχητικό στο σύνολο της χώρας. Από τη Δευτέρα, ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει μία πρόσκαιρη ύφεση, με περιορισμό των φαινομένων και αρκετά μεγάλη βελτίωση.

Ωστόσο, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη από την Τρίτη και στη συνέχεια.

Εφόσον διατηρηθούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία -και το τονίζω αυτό, διότι κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία μέσα στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων- υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται «Μετεωρολογική βόμβα» (το ακραίο σενάριο).

Τι είναι η μετεωρολογική βόμβα

Πρόκειται για ένα οργανωμένο και ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου, το οποίο καθώς θα προσεγγίζει τη χώρα μας από τα Δυτικά και αντλώντας περαιτέρω ενέργεια από τα τεράστια θαλάσσια τμήματα που θα διέλθει (Τρίτη προς Τετάρτη), ενδέχεται να παρουσιαστεί σημαντική πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο κέντρο του (περίπου από 10 έως και ακόμα άνω των 20 hPa μέσα σε 24 ώρες), και αν γίνει αυτό, θα είναι ένα χαρακτηριστικό που θα το κατατάξει στην κατηγορία των πολύ ισχυρών βαρομετρικών ή ακόμα και -στο ακραίο σενάριο- της «Μετεωρολογικής βόμβας», σε περίπτωση που υποχωρήσει η πίεση κατά 24 hPa μέσα σε 24 ώρες στο κέντρο του χαμηλού.

Αυτό όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Σύμφωνα με όλα τα τρεξίματα των βασικών παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, η πιθανότητα του ακραίου σεναρίου, δηλαδή του σχηματισμού Μετεωρολογικής βόμβας βρίσκεται αυτή τη στιγμη περίπου στο 25%.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί, ότι, ακόμη και αν αυτό συμβεί, θα είναι μια καιρική εξέλιξη που ασφαλώς και έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, δεν θα είναι δηλαδή κάτι το πρωτοφανές.

Οι επιπτώσεις της «μετεωρολογικής βόμβας»

-Ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που δύναται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα

-Σφοδροί άνεμοι που ενδέχεται να προκαλέσουν γενικευμένα προβλήματα

-Τοπικά έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας

-Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές

Τα φαινόμενα, αν επιβεβαιωθούν τα δεδομένα, θα ξεκινήσουν σιγά σιγά από την Τρίτη, με κορύφωση κυρίως μέσα στην Τετάρτη.

Απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, όπως :

-Πλημμυρικά φαινόμενα σε αστικές και ευάλωτες περιοχές αλλά και στην περιφέρεια

-Υπερχείλιση ρεμάτων και χειμάρρων

-Κατολισθήσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές

-Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποδομές από τους ισχυρούς ανέμους

-Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (ολισθηρότητα, περιορισμένη ορατότητα)

-Διακοπές ρεύματος ή επικοινωνιών σε τοπικό επίπεδο

-Προβλήματα σε θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες

-Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές

Θα υπάρξει νεότερη και πιο σαφής ενημέρωση μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία θα επικαιροποιούνται, και να σας πω την αλήθεια, εύχομαι να μην προσεγγίσει τη χώρα μας ένα τέτοιο βαρομετρικό χαμηλό.

ΥΓ : Σας διατυπώνω την πρώτη εκτίμηση της τάσης, με βάση τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα.

Δεν σημαίνει ότι αυτή θα είναι και η τελική εξέλιξη. Ωστόσο, οφείλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή αρκετά στοιχεία συγκλίνουν προς αυτό το σενάριο, πάντα με την απαραίτητη επιφύλαξη.

Το αντιμετωπίζουμε ως ένδειξη και όχι ως βεβαιότητα γιατί έχουμε ακόμη μπροστά μας 4 ημέρες.

Θα το παρακολουθούμε ως ανοιχτό ενδεχόμενο (δηλαδή με ερωτηματικό)

Έχω ξαναπεί ότι ο καιρός είναι ένα χαοτικό σύστημα, που πολλές φορές μεταβάλλει τα δεδομένα ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η πρόγνωση του καιρού για το παρόν τριήμερο

Η κακοκαιρία Deborah φέρνει έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πρόσκαιρες καταιγίδες θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και σταδιακά η κακοκαιρία θα περάσει στο Αιγαίο, με καταιγίδες από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο ήπιες και διάσπαρτες στα ανατολικά ηπειρωτικά, και χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.

Η θερμοκρασία σε πτώση στα δυτικά και βόρεια, θα πλησιάσει έως 14-16 βαθμούς, 17 στα ανατολικά ηπειρωτικά και 20 οι μέγιστες τιμές στο Αιγαίο.

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-17 βαθμούς, ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι 6-7 μποφόρ, το βράδυ θα υποχωρήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενούς ως και μέτριας έντασης βροχές και βελτίωση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-15 βαθμούς, με νότιους ανέμους στο Θερμαϊκό 3-5 μποφόρ, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους.

Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Το Σάββατο στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τη Δευτέρα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Τέλος, την Τρίτη θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το μεσημέρι θα αυξηθούν κα στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και θα ενταθούν.