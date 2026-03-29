Σε ένα βίντεο στο TikTok, μια γυναίκα κρατά ένα λεμόνι στο ένα χέρι και μια κούπα στο άλλο, ενώ εξηγεί τα οφέλη του ροφήματός της. Μέσα σε μια εβδομάδα καθημερινής κατανάλωσης ζεστού νερού με λεμόνι, είπε, μπορείτε να περιμένετε να κάψετε περισσότερες θερμίδες, να ενυδατωθείτε καλύτερα, να αποβάλετε περισσότερες τοξίνες και να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα, να βελτιώσετε την πέψη, να μειώσετε το φούσκωμα, να αποκτήσετε πιο απαλή επιδερμίδα και να έχετε περισσότερη ενέργεια και συγκέντρωση.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν αμέτρητα βίντεο σαν αυτό. Όμως, ενώ το να πίνεις ζεστό νερό με λεμόνι μπορεί να είναι ένας αναζωογονητικός και υγιεινός τρόπος για να ξεκινήσεις τη μέρα σου, τα στοιχεία για πολλά από τα οφέλη του δεν ευσταθούν, είπε η Έμιλι Χο, καθηγήτρια διατροφής και διευθύντρια του Ινστιτούτου Λάινους Πόλινγκ στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Όρεγκον.

Ποιοι είναι οι κύριοι ισχυρισμοί και τι λένε οι έρευνες;

Ενυδάτωση

Το κύριο διατροφικό πλεονέκτημα του ζεστού νερού με λεμόνι είναι ότι ενυδατώνει, είπε η Δρ Χο. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευεργετικό το πρωί, πρόσθεσε, όταν «δεν έχετε πιει τίποτα όλη τη νύχτα».

Ο οργανισμός χρειάζεται ενυδάτωση για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, να λιπάνει και να προστατεύσει τις αρθρώσεις, καθώς και να αποβάλλει τα απόβλητα μέσω διαδικασιών όπως η εφίδρωση και η ούρηση.

Η καλή ενυδάτωση συνδέεται επίσης με πιο υγιές δέρμα, καλύτερη διάθεση και πιο οξυδερκή σκέψη.

Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στο νερό με λεμόνι, είπε η Joan Salge Blake, διαιτολόγος και κλινική καθηγήτρια διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Θα έχετε τα ίδια οφέλη από ένα ποτήρι απλό νερό, ένα φλιτζάνι τσάι από βότανα ή ακόμα και ένα φλιτζάνι καφέ. «Οποιοδήποτε υγρό θα σας ενυδατώσει», είπε.

Πέψη

Τα υγρά είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του πεπτικού σας συστήματος, είτε περιέχουν λεμόνι είτε όχι, δήλωσε η Τζούντι Σάιμον, κλινική διαιτολόγος και καθηγήτρια στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ.

Σε μια μελέτη του 2020 με περισσότερους από 4.500 ενήλικες στην Τουρκία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν το περισσότερο νερό — πάνω από οκτώ ποτήρια την ημέρα — είχαν 29% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν δυσκοιλιότητα σε σύγκριση με όσους έπιναν το λιγότερο νερό — λιγότερο από τέσσερα ποτήρια την ημέρα.

Δεν βρήκαμε καμία μελέτη που να εξετάζει πώς το νερό με λεμόνι επηρεάζει τη δυσκοιλιότητα, αλλά υπάρχουν ορισμένα περιορισμένα στοιχεία ότι ο χυμός λεμονιού μπορεί να βοηθήσει στην πέψη των τροφών στο στομάχι, διεγείροντας την έκκριση των γαστρικών οξέων.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο χυμός λεμονιού επιτάχυνε τον ρυθμό με τον οποίο αδειάζει το στομάχι. Ωστόσο, αυτή η μελέτη ήταν μικρής κλίμακας, είπε ο Δρ Χo, οπότε τα αποτελέσματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιφύλαξη.

Ορισμένοι ειδικοί ισχυρίζονται ότι το κιτρικό οξύ που περιέχει το λεμόνι βοηθά στην πέψη. Αυτό είναι πιθανό για ορισμένους ηλικιωμένους, ανέφερε η Δρ Χο.

Καθώς οι άνθρωποι γερνούν, είναι συνηθισμένο να μειώνεται η παραγωγή γαστρικού οξέος, κάτι που μπορεί να προκαλέσει καούρα και παλινδρόμηση οξέος, καθώς και να δυσχεράνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τα τρόφιμα.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μικρή ποσότητα κιτρικού οξέος που περιέχει ένα λεμόνι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει, πρόσθεσε η Δρ Χο.

Ανοσοποιητικό

Υπάρχει ένας πυρήνας αλήθειας στην ιδέα ότι το ζεστό νερό με λεμόνι μπορεί να ωφελήσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα λεμόνια είναι γεμάτα με βιταμίνη C. Εάν στύψετε το μισό μεγάλο λεμόνι στο φλιτζάνι σας, όπως προτείνουν πολλές συνταγές, αυτό παρέχει περίπου το ένα τέταρτο της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας.

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και την επούλωση και δρα ως ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να εμποδίσει τη βλάβη του DNA. Αλλά δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα καταναλώνοντας περισσότερη βιταμίνη C — είτε μέσω συμπληρωμάτων είτε μέσω ζεστού νερού με λεμόνι.

Σε μια ανασκόπηση περισσότερων από 60 κλινικών δοκιμών, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που έπαιρναν υψηλές δόσεις συμπληρωμάτων βιταμίνης C – τουλάχιστον 200 χιλιοστόγραμμα την ημέρα – δεν είχαν λιγότερα ή λιγότερο σοβαρά κρυολογήματα.

«Δεν πρόκειται να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα» πίνοντας ζεστό νερό με λεμόνι, είπε η Salge Blake.

Απώλεια Βάρους

Αν πίνετε ζεστό νερό με λεμόνι αντί για ένα ρόφημα με περισσότερες θερμίδες, όπως ένα γλυκό ρόφημα καφέ για παράδειγμα, μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι το ζεστό νερό με λεμόνι έχει κάποια μετρήσιμη επίδραση στο βάρος ή στον μεταβολισμό, ανέφερε η Joan Salge Blake.

Κάποιες έρευνες υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση λεμονιών και άλλων εσπεριδοειδών φρούτων θα μπορούσε να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα, επισήμανε η Δρ. Χo.

Μελέτες έχουν βρει συσχετίσεις μεταξύ της κατανάλωσης εσπεριδοειδών και μειωμένων κινδύνων για διαβήτη τύπου 2. Τα στοιχεία μπορεί να υπάρχουν, αλλά παραμένουν αδύναμα, ανέφερε.

Συμπέρασμα

Το ζεστό νερό με λεμόνι είναι ένα ενυδατικό ρόφημα και μια καλή αντικατάσταση για επιλογές με ζάχαρη, αλλά δεν είναι η πανάκεια που υπόσχονται οι influencers.

«Δεν υπάρχει κάτι κακό με αυτό», είπε η Salge Blake, «αλλά δεν υπάρχει πραγματικά κάτι θαυματουργό σε αυτό επίσης».

Με πληροφορίες από The New York Times.