Εν μέσω των δειλών διπλωματικών προσπαθειών του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, αμερικανικά στρατεύματα καταφθάνουν επίσης στην περιοχή για να εξαπολύσουν αυτό που ο Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει ότι θα αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός με την Τεχεράνη.

Χιλιάδες πεζοναύτες των ΗΠΑ, επιβαίνοντες σε αμφίβια πλοία του Πολεμικού Ναυτικού από την 31η και την 11η Εκστρατευτική Μονάδα, έχουν αποσταλεί στη Μέση Ανατολή από την Ασία. Άλλοι περίπου 2.000 αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία αποστέλλονται επίσης στο θέατρο των επιχειρήσεων – έχουν ως αποστολή να αναπτυχθούν σε όλο τον κόσμο εντός 18 ωρών από την ειδοποίηση και να εκτελέσουν αλεξιπτωτικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον ενός «υπερασπισμένου αεροδρομίου», προκειμένου να προετοιμαστούν για περαιτέρω χερσαίες επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους τους χωρίς την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος, αλλά όταν οι πεζοναύτες θα βρίσκονται σε θέση την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει μια επίθεση είτε για να αποκτήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα με σκοπό την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ είτε για να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να διατηρεί τη θαλάσσια οδό κλειστή με τη βία. Ωστόσο, η έλλειψη βαρέων τεθωρακισμένων μονάδων, εφοδιαστικής υποστήριξης και άλλων στοιχείων που απαιτούνται για μια παρατεταμένη στρατιωτική σύγκρουση θα περιορίσει την ικανότητα του Λευκού Οίκου να κλιμακώσει τη σύγκρουση, παρατείνοντας ενδεχομένως μια αδιέξοδη κατάσταση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη διεθνή οικονομία.

Το νησί Χαργκ: Ο οικονομικός «πνεύμονας» της Τεχεράνης

Ο πιο σημαντικός στόχος είναι το νησί Χαργκ, ένα κοραλλιογενές ύφαλο έκτασης μικρότερης των 9 τετραγωνικών μιλίων, ανοικτά των ακτών του Ιράν. Το νησί αποτελεί το σημείο μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν, καθιστώντας το μια οικονομική και υλικοτεχνική σωτηρία για την Τεχεράνη, η απώλεια της οποίας θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για το καθεστώς.

Ο Τραμπ είχε προτείνει μια επίθεση κατά του νησιού Χαργ ήδη από τη δεκαετία του 1980, όταν δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι θα «έκανε ζημιά στο νησί Χαργ· θα εισέβαλα και θα το κατέλαβα» αν το Ιράν πυροβολούσε αμερικανικά πλοία.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στην περιοχή είναι πολύ λιγότερες από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες μεγάλες επιχειρήσεις, όπως στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Επιπλέον, μια επίθεση για την κατάληψη του νησιού Χαργκ θα αποτελούσε μια σπάνια περίπτωση αμφίβιας απόβασης υπό πυρά, κατά την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να βρεθούν υπό πυρά από drones, πυραύλους και πυροβολικό. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα χρειαστούν περισσότερο από μία ημέρα για να φτάσουν στη θέση τους κοντά στο νησί, δίνοντας έτσι στο Ιράν χρόνο να ναρκοθετήσει και την περιοχή γύρω από το νησί.

Επιχειρησιακά ρίσκα και η απειλή του ασύμμετρου πολέμου

Αν οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφερναν να καταλάβουν το νησί, παραμένει ασαφές για πόσο καιρό θα αναγκάζονταν να κρατήσουν το έδαφος, ενδεχομένως υπό πυρά, προτού οι ΗΠΑ καταφέρουν να αναγκάσουν το Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ ή να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Ξεχωριστά, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να εντείνουν τους βομβαρδισμούς τους στο νησί. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη χτυπήσει 90 στόχους στο νησί Χαργκ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν. «Μόνο μια απλή λέξη, και οι αγωγοί θα εξαφανιστούν», δήλωσε ο Τραμπ νωρίτερα αυτό το μήνα, ενώ εξέταζε το ενδεχόμενο επίθεσης στο νησί.

Υπάρχουν και άλλοι στόχοι – ειδικά νησιά – στο στενό του Ορμούζ που θα μπορούσαν επίσης να ενδιαφέρουν την κυβέρνηση Τραμπ και να συμβάλουν στον άμεσο στόχο της επαναλειτουργίας της θαλάσσιας οδού για εμπορική κυκλοφορία. Το νησί Κεσμ, το μεγαλύτερο στον Περσικό Κόλπο, αποτελεί χώρο αποθήκευσης για ιρανικά επιθετικά σκάφη, drones, ναρκοπέδια και άλλο υλικό που χρησιμοποιείται για την παρεμπόδιση της ναυτιλίας. Ωστόσο, με έκταση σχεδόν 560 τετραγωνικά μίλια, το νησί ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλο για να καταληφθεί από τις ΗΠΑ με τα διαθέσιμα στρατεύματά τους.

Ένα άλλο νησί που θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο είναι το Λαράκ, το οποίο αποτελεί κόμβο για τα ιρανικά όπλα που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση του στραγγαλιστικού ελέγχου επί της ναυτιλίας στο στενό. Η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ανέφερε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξετάζουν το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά του Λαράκ, καθώς και κατά του αμφισβητούμενου νησιού Αμπού Μούσα.

Ωστόσο, τα στρατεύματα που έστειλε ο Τραμπ στην περιοχή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για άλλες αποστολές. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αναζητούν τα 440 κιλά υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου (HEU) που εξαφανίστηκαν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Ο Ρούμπιο δήλωσε σχετικά με το ουράνιο ότι «οι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε να το πάρουν», και σύμφωνα με πληροφορίες οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν ειδικές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από μεγαλύτερες αποστολές αλεξιπτωτιστών ή πεζοναυτών, για να αναζητήσουν και να ανακτήσουν το υλικό στο Ιράν.

Το αίνιγμα του ουρανίου και η προθεσμία της 6ης Απριλίου

Ωστόσο, μια τέτοια αποστολή θα διαρκούσε εβδομάδες, θα κάλυπτε πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και θα ενείχε μεγάλους κινδύνους για τις αμερικανικές δυνάμεις – ειδικά δεδομένης της πολυετούς εμπειρίας του Ιράν στον ασύμμετρο πόλεμο και της πιθανότητας να προκληθούν απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις.

«Νομίζω ότι υπάρχει τεράστια ανησυχία στην κυβέρνηση Τραμπ, και δικαίως, για τις αμερικανικές απώλειες», δήλωσε ο Μαξ Μπουτ, αναλυτής εξωτερικής πολιτικής, ιστορικός και αρθρογράφος, στο think tank Council on Foreign Relations. «Και αυτό καθιστά πολύ απίθανο να έχουμε οποιαδήποτε χρήση αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων μεγάλης κλίμακας. Και οι Ιρανοί δεν είναι ηλίθιοι, το ξέρουν αυτό».

Προς το παρόν, ο Τραμπ έχει αναβάλει την κύρια απειλή του, την καταστροφή των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών του Ιράν, σε μια επίθεση που θα ήταν βίαιη κατά των κρίσιμων υποδομών του Ιράν, μέχρι τις 6 Απριλίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Ωστόσο, δεδομένων των κινδύνων που περιβάλλουν μια πιθανή εισβολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, η πιο πιθανή κλιμάκωση για την κυβέρνηση Τραμπ θα ήταν να υλοποιήσει τις απειλές της για υποβάθμιση της ζωής στο Ιράν, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που έχει εφαρμόσει από την αρχή του πολέμου.

«Περιμένουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες για να τους κάψουμε»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες για την άφιξη αμερικανικών στρατευμάτων, σύμφωνα με δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Γκαλιμπάφ επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι εμφανίζεται πρόθυμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ, όπως είπε, «σχεδιάζει κρυφά μια χερσαία επίθεση».

«Ο εχθρός στέλνει ανοιχτά μήνυμα διαπραγμάτευσης και ταυτόχρονα σχεδιάζει κρυφά μια χερσαία επίθεση», φέρεται να δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος για να τους κάψουν».