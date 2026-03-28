Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή εξουδετέρωσε δύο ανώτερα στελέχη της μονάδας επικοινωνιών της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, οι δύο άνδρες ταυτοποιήθηκαν ως ο Αγιούμπ Χουσεΐν Γιακούμπ και ο Γιασέρ Μοχάμεντ Μουμπάρακ.

Ο Γιακούμπ σκοτώθηκε σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Telegram.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι οι αεροπορικές και ναυτικές του δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στόχευσαν αποθήκες όπλων, εκτοξευτές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ.