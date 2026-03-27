Με μια ομιλία που συνδύασε τη δριμεία κριτική στη Νέα Δημοκρατία, με ένα αναλυτικό κοινωνικό πρόγραμμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε από το βήμα του 4ου Συνεδρίου του ΠαΣοΚ το σύνθημα για μια «αξιακή και ηθική επανάσταση» απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία.

Ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ έθεσε ως κεντρικό στόχο της παράταξης την καθαρή νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια πραγματική πολιτική αλλαγή που θα στηρίζεται στον σεβασμό των θεσμών και την αξιοπρέπεια του πολίτη.

Κατήγγειλε τη «γαλάζια» παράταξη ως αμετανόητη, τονίζοντας ότι το κόμμα που οδήγησε τη χώρα στην περιπέτεια της χρεοκοπίας συνεχίζει στον ίδιο ολισθηρό δρόμο, θυσιάζοντας τα πάντα στον βωμό της εξουσίας.

Το παρακράτος του Μαξίμου και ο «Έλληνας Νίξον»

Στην κορυφή της κριτικής του βρέθηκε το ζήτημα των υποκλοπών και η λειτουργία ενός σκοτεινού μηχανισμού εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε με νόημα «ποιο πολιτικό ήθος υπαγορεύει το στήσιμο ενός παρακρατικού μηχανισμού από την πρώτη κιόλας ημέρα της διακυβέρνησης, στοχεύοντας πολιτικούς αντιπάλους αλλά και τη μισή κυβέρνηση».

Χαρακτήρισε «μνημείο κυνικότητας» τη νοοτροπία που συμπυκνώνεται στη φράση «έχουμε 157 βουλευτές και δεν μας ακουμπά κανείς», επισημαίνοντας ότι αυτή η «καθεστωτική νοοτροπία» ευτελίζει τη δημοκρατία και τη λογοδοσία.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠαΣοΚ, μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου «το απόστημα έσπασε», με τους καταδικασμένους ιδιώτες να εκβιάζουν πλέον δημόσια τον «Νίξον του ελληνικού Μαξίμου-gate». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εθνική ασφάλεια, εκφράζοντας την ανησυχία του για το μήνυμα που εκπέμπει η χώρα διεθνώς όταν τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων παγιδεύονται από ξένα κέντρα, ενώ κάλεσε τους δημόσιους αξιωματούχους να μην επιλέξουν τη σιωπή και τη συγκάλυψη, αλλά να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και του όρκου τους.

Συγκάλυψη στα Τέμπη και λεηλασία στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζοντας την επίθεση, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «γράφει στα παλιά της τα παπούτσια» τις συνεχείς δικογραφίες της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Στηλίτευσε την άρνηση διερεύνησης των ευθυνών των υπουργών και τον πρωτοφανή ευτελισμό του Κοινοβουλίου, όταν ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στους βουλευτές του να «εξαφανιστούν από την αίθουσα».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «εμπαιγμό» στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, σημειώνοντας ότι παρά τις έξι αλλαγές υπουργών και τις πέντε αλλαγές προέδρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης επέτρεψε επί πέντε χρόνια σε «γαλάζιες συμμορίες» να κλέβουν τον κόπο των τίμιων αγροτών. Για τον Πρόεδρο του ΠαΣοΚ, οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρες: είτε ο συμβιβασμός με τον φόβο και τον ευτελισμό των θεσμών, είτε ο δρόμος της αξιοπρέπειας που προτείνει η δική του παράταξη.

Κοινωνικό συμβόλαιο για τη στέγαση και την εργασία

Περνώντας στο σκέλος των προγραμματικών δεσμεύσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε ένα όραμα για μια «Ελλάδα για όλους», ξεκινώντας από την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Δεσμεύτηκε για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στεγαστικού προγράμματος με κοινωνικές κατοικίες, αξιοποίηση της δημόσια περιουσίας και φορολογικά κίνητρα για το άνοιγμα των κλειστών ακινήτων, με στόχο τη διασφάλιση χαμηλών ενοικίων και την επιβολή πλαφόν στις αυξήσεις. Υπογράμμισε ότι με το ΠαΣοΚ η στέγαση θα γίνει ξανά δικαίωμα και όχι «ακριβό προνόμιο για λίγους», ενώ υποσχέθηκε την άμεση προστασία της πρώτης κατοικίας από την ασυδοσία των funds που επιλέγουν την εξόντωση του δανειολήπτη.

Στο πεδίο των εργασιακών και της κοινωνικής πρόνοιας, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Απευθυνόμενος στους χαμηλοσυνταξιούχους, πρότεινε τη θέσπιση ενός νέου ΕΚΑΣ που θα αφορά 350.000 συνανθρώπους μας, ενώ για τη νέα μητέρα υποσχέθηκε καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, ώστε κανένα παιδί να μην μένει εκτός σταθμού. Παράλληλα, πρότεινε τη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές στο δημόσιο, ώστε να στηριχθούν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που «στενάζουν» από τα χρέη.

Η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και το σχέδιο «Αναστάσιος Πεπονής»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με τον κ. Ανδρουλάκη να προτείνει αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και παροχή όρων σύνδεσης στις ενεργειακές κοινότητες για τη μείωση του κόστους του ρεύματος. Υποσχέθηκε αυστηρούς ελέγχους στις παράνομες ελληνοποιήσεις και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του νερού, ώστε να σταματήσει η ερήμωση της υπαίθρου.

Ως «μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων», ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ παρουσίασε το Σχέδιο «Αναστάσιος Πεπονής» για την οικοδόμηση ενός κράτους αξιοκρατίας και διαφάνειας. Δεσμεύτηκε για ένα νέο ΑΣΕΠ που θα επιλέγει το σύνολο του προσωπικού του Δημοσίου, τονίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να διοικείται από τις «συμβουλευτικές εταιρείες των φίλων του κ. Μητσοτάκη». Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το χρέος της δικής του γενιάς είναι να μετατρέψει το «συλλογικό θέλω» της αλλαγής σε «πολιτικό μπορώ», καλώντας σε έναν αγώνα ενότητας και ελπίδας για μια Ελλάδα πιο ισχυρή και δίκαιη.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη

«Ποιο πολιτικό ήθος υπαγορεύει άραγε να στήνεις από την πρώτη σου μέρα στο Μαξίμου έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων αλλά και της μισής κυβέρνησης; Καμία αξία, μόνο κατάχρηση εξουσίας, απαξίωση της λογοδοσίας και της ίδιας της δημοκρατίας.

Με ποιο πολιτικό ήθος γράφεις στα παλιά σου τα παπούτσια συνεχείς δικογραφίες της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης απαγορεύοντας τη διερεύνηση των ευθυνών των υπουργών σου στην τραγωδία των Τεμπών και στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Είναι άραγε πολιτικό ήθος να σε έχει ενημερώσει εξαρχής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη λεηλασία των επιδοτήσεων από τις γαλάζιες συμμορίες και εσύ επί 5 χρόνια να τους επιτρέπεις να κλέβουν τον κόπο των τίμιων αγροτών;

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη, το κόμμα που οδήγησε τη χώρα στην οδυνηρή περιπέτεια της χρεοκοπίας και των μνημονίων, συνεχίζει στον ίδιο κατήφορο. Μπροστά στην εξουσία θυσιάζουν τα πάντα.

Θέλουν να είναι ανεξέλεγκτοι. Μνημείο της κυνικότητάς τους είναι η δήλωση: «έχουμε 157 βουλευτές και δεν μας ακουμπά κανείς». Αυτή είναι η καθεστωτική τους νοοτροπία. Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να μιλά για «ανάληψη πολιτικής ευθύνης» στον ΟΠΕΚΕΠΕ… Τόσος εμπαιγμός.

Ο άνθρωπος που άλλαξε 6 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης μέσα σε έξι χρόνια και 5 προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρωθυπουργός που έδωσε εντολή στους βουλευτές του να εξαφανιστούν από την αίθουσα ευτελίζοντας με πρωτοφανή τρόπο το ελληνικό κοινοβούλιο.

«Μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου το απόστημα έσπασε»

Το έργο της συγκάλυψης το βλέπουμε και στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας, όταν μιλάνε για «αδιάφορη» υπόθεση που αφορά «ιδιώτες». Είναι «αδιάφορη υπόθεση» ότι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας παγιδεύτηκαν από έναν απόστρατο συνταγματάρχη του Ισραήλ; Τι μήνυμα στέλνετε στις γειτονικές χώρες; Τι μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό για την ασφάλεια της χώρας;

Μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου το απόστημα έσπασε. Οι καταδικασμένοι «ιδιώτες» σάς απειλούν. Εκβιάζουν δημοσίως τον «Νίξον» του ελληνικού Μαξίμου-gate!

Για εμάς είναι θέμα αρχών, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας και πάνω απ’ όλα εθνικής ασφάλειας να λογοδοτήσει το παρακράτος του Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός που ενορχήστρωσαν όλη αυτήν τη σκοτεινή ιστορία.

Υπερασπίστηκα εξαρχής την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εθνική ασφάλεια. Κινήθηκαν θεσμικά χωρίς κραυγές και επικοινωνιακά παιχνίδια. Δικαιώθηκα. Και μαζί με μένα όσοι σταθήκατε δίπλα μου.

Η ανοιχτή επιστολή που απηύθυνα στους δημόσιους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του predator είναι σαφής: Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Μετρηθείτε με τον όρκο σας να υπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον. Μην επιλέγετε τη σιωπή και τη συγκάλυψη γιατί η ιστορία θα σας κρίνει αυστηρά. Δεν έχει τίποτα να περιμένει ο ελληνικός λαός από μια ελίτ, που κρύβεται από τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου.

«Στόχος είναι η ήττα της ΝΔ»

«Ας είμαστε, λοιπόν, ξεκάθαροι: Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο.

Στόχος της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Από την πρώτη γραμμή της μάχης. Μαζί λοιπόν για τη νίκη, για την πολιτική αλλαγή. Μαζί για μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας.

«Με το ΠαΣοΚ η στέγαση θα γίνει ξανά δικαίωμα για όλους τους Έλληνες»

«Δικό μας όραμα μας είναι η Ελλάδα για όλους. Απευθύνομαι, λοιπόν, σε κάθε νέα και νέο που δουλεύει μια και δυο δουλείες, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε καν το ενοίκιο: Η δική μας κυβέρνηση θα θέσει από τη πρώτη μέρα σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό μας πρόγραμμα για χαμηλά ενοίκια μέσα από κοινωνικές κατοικίες, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία και δίνοντας ειδικά φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Με πλαφόν και κριτήρια στην αύξηση του ενοικίου. Με το ΠαΣοΚ η στέγαση θα γίνει ξανά δικαίωμα για όλους τους Έλληνες και όχι ακριβό προνόμιο για λίγους!

Απευθύνομαι στη νέα μητέρα που δεν της επιτρέπεται να συνδυάσει αρμονικά την εργασιακή με την οικογενειακή ζωή: Δεσμευόμαστε για καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή. Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού.

Απευθύνομαι στον δανειολήπτη που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του: Θέλουμε να αποτρέψουμε τον αφελληνισμό της ελληνικής περιουσίας, με άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και αυστηρούς κανόνες για να μπει τέλος η ασυδοσία των funds, που αντί να επιλέγουν τη ρύθμιση, επιλέγουν την εξόντωση του δανειολήπτη.

Αλλά και στον μικρομεσαίο επιχειρηματία που στενάζει από τους λογαριασμούς και τα χρέη: Θέλουμε τις επιχειρήσεις σας να μείνουν ανοιχτές! Και θα σας στηρίξουμε με 120 δόσεις για οφειλές σε το δημόσιο.

Απευθύνομαι στον δημόσιο υπάλληλο που μετά τα μέσα του μήνα αδειάζει το πορτοφόλι του: Με επαναφορά του 13ου μισθό αποκαθιστούμε μια αδικία που παραμένει σε εκκρεμότητα.

Απευθύνομαι σε κάθε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, και εγγυώμαι την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Αλλά και στον συνταξιούχο που σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα αγοράσει στο σούπερ μάρκετ: Έχουμε δεσμευτεί για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, τους πιο αδύναμους συνανθρώπους μας.

«Μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων είναι η μεταρρύθμιση του κράτους»

Απευθύνομαι σε κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο που βλέπει το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται, τον τόπο του να ερημώνει και τα χρήματα που δικαιούται από την Ευρώπη να καταλήγουν στα χέρια επιτήδειων: Θα προχωρήσουμε σε αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Θα δώσουμε κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στις ενεργειακές τους κοινότητες για να έχουν φθηνό ρεύμα.

Θα προχωρήσουμε σε αυστηρούς ελέγχους για τις παράνομες ελληνοποιήσεις και σε ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του νερού και την έλλειψη εργατών γης.

Μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων είναι η μεταρρύθμιση του κράτους. Με το Σχέδιο μας «Αναστάσιος Πεπονής» χτίζουμε ένα κράτος αποτελεσματικότητας, αξιοκρατίας και διαφάνειας. Ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη.

Δεσμευόμαστε για ένα νέο ΑΣΕΠ που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του Δημοσίου. Δεν μπορεί να διοικείται το κράτος από τις συμβουλευτικές εταιρείες των φίλων του κ. Μητσοτάκη. Και τέλος, επιλέγουμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα αρμοδιοτήτων και πόρων που καθιστά την τοπική αυτοδιοίκηση πυλώνα του νέου προτύπου διακυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος.

«Είτε θα συμβιβαστούμε με τον ευτελισμό των θεσμών, είτε θα επιλέξουμε το δρόμο της πολιτικής αλλαγής»

«Χρέος μας είναι το συλλογικό θέλω της πολιτικής αλλαγής, να το μετατρέψουμε σε πολιτικό μπορώ.

Το όνομά μας, τα σύμβολά μας, τα χρώματα και οι μουσικές μας, οι ιδέες, οι αξίες και οι αρχές μας, οι Διακηρύξεις μας, τα έργα και οι ημέρες μας, δεν είναι απλώς συναισθηματικές αναφορές του χθες. Έχουν βαθιά διαχρονική κοινωνική και πολιτική αξία.

Απέναντι μας έχουμε μια εξουσία αδίστακτη, που βρίσκει συνεχώς καταφύγιο στον διχασμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ξέθαψαν ακόμη και τη ρητορική του μίσους του εμφυλίου πολέμου.

Εμείς πετύχαμε την εθνική συμφιλίωση με το βλέμμα στο μέλλον. Το δικό μας σχέδιο, είναι σχέδιο ενότητας, ομόνοιας και προόδου όλων των Ελλήνων.

Αυτοί επιλέγουν την περιφρόνηση και εμείς τον σεβασμό. Μια περιφρόνηση που αποτυπώθηκε για μια ακόμη φορά, μέσα από τις εξοργιστικές εικόνες της αίθουσας της δίκης των Τεμπών.

Οι επιλογές λοιπόν είναι ξεκάθαρες: είτε θα αποδεχτούμε την κατάσταση όπως είναι και θα συμβιβαστούμε με τις ανισότητες, τον φόβο και τον ευτελισμό των θεσμών ή θα επιλέξουμε τον δρόμο της αξιοπρέπειας και της πολιτικής αλλαγής.

Με θάρρος, με σιγουριά, με ενότητα και ελπίδα. Γιατί οι γενιές κρίνονται από όσα τόλμησαν ή δεν τόλμησαν να αλλάξουν και από αυτό θα κριθεί και η δική μου γενιά. Γι’ αυτό λοιπόν δώστε μου και δώστε μας τη δύναμη να κάνουμε πράξη την Αλλαγή. Για να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη».