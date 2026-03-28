Με αρκετή καθυστέρηση, χωρίς ωστόσο αυτό να μειώσει στο ελάχιστο το ενδιαφέρον και τον παλμό των συνέδρων, άνοιξαν την Παρασκευή οι διεργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠαΣοΚ.

Από νωρίς, τα στελέχη του κόμματος είχαν τοποθετήσει επιμελώς στις καρέκλες του κλειστού γυμναστηρίου του taekwondo, τις σημαίες του κόμματος. Στη μία σειρά ήταν οι πράσινες σημαίες και στην άλλη ήταν οι λευκές. Τις σημαίες αυτές τις βρήκαν οι σύνεδροι, που έφτασαν στο Παλαιό Φάληρο από κάθε γωνιά της χώρας, τις κράτησαν στα χέρια τους και τις ανέμιζαν διαρκώς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη. Αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ζωηρό ρυθμό της συγκέντρωσης. Συνθήματα, χειροκροτήματα και πηγαδάκια μεταξύ συντρόφων που ξεκινούσαν με την ερώτηση «θα είσαι υποψήφιος για Κεντρική Επιτροπή;» συνέθεσαν ένα σκηνικό πολιτικής ζύμωσης.

Νέα εικόνα στο ΠαΣοΚ

Κάποιοι εστίασαν επίσης στις κάμερες που ήταν αρκετές. Είδαν τους τρεις γερανούς που ήταν μέσα στην αίθουσα, αλλά και το drone που σε συνδυασμό με τη μεγάλη LED οθόνη που ήταν πίσω από το προεδρείο, έδιναν μία άλλη, κάπως πιο πλούσια τηλεοπτική εικόνα από αυτή που είχαν συνηθίσει στο ΠαΣοΚ τα τελευταία χρόνια.

Η έναρξη και το Προεδρείο

Το συνέδριο ξεκίνησε με την ομιλία γραμματέα της ΚΟΕΣ Ιωάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος όταν τέλειωσε την τοποθέτηση του πρότεινε το προεδρείο του συνεδρίου. Δημήτρης Μπιάνγκης, Βασίλης Σκουντής, Γωγώ Μπρέμπου, Κατερίνα Πλέσια, Νανά Βρυώνη, Βαγγελιώ Σχοινάρακη, Χριστίνα Αλίρη, Χριστίνα Καμπισιούλη, Νίκος Μήλης, Μαρία Βαμβακίδου, Ραλού Γιανιού, Μένια Σημαδόπουλου, Έφη Παγκάλου, Ελένη Ζωντήρου αποδέχτηκαν την πρόσκληση και στη συνέχεια ο Κώστας Σκάνδαλίδης απεύθυνε χαιρετισμό ως πρόεδρος του συνεδρίου.

Ο Κ. Σκανδαλίδης και ο… Μαχάτμα Γκάντι

Το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ έκανε τη δική του πρόταση για να επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Απευθύνθηκε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον παρότρυνε «να εμπνευστούμε από τη μεγάλη πορεία του αλατιού». Τον δρόμο δηλαδή των 800 χιλιομέτρων που περπάτησε ο Μαχάτμα Γκάντι μέχρι τις αλυκές για να διεκδικήσει τα δικαιώματα της χώρας του από τους Άγγλους. Το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοκ θύμισε πως το σύνθημα τότε ήταν «περπατάμε στους δρόμους» και ζήτησε από όλο το συνέδριο από τώρα και μέχρι τις εκλογές να περπατήσουν στους δρόμους με πρώτο τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, τον οποίο και κάλεσε στο βήμα για να συνεχίσει με την ομιλία του τη διαδικασία.

Κάλεσμα Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην αρχή της ομιλίας απευθύνθηκε δύο φορές στους σύγχρονους «μη προνομιούχους». Μία φράση που είπε ο ιδρυτής του κόμματος Ανδρέας Παπανδρέου και συνδέθηκε όσο ελάχιστες με το ΠαΣοΚ. Παράλληλα, εστίασε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του κάθε σπίτι. Μίλησε για τις «πολιτικές που τροφοδοτούν την ασυδοσία των καρτέλ», για εκείνες τις πολιτικές «που υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας» και εστίασε «στις πολιτικές που πολλαπλασιάζουν τα αδιέξοδα της κοινωνίας και χαμηλώνουν τους ορίζοντες της Ελλάδας». Καλώντας όσους πλήττονται από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να συμπορευθούν μαζί με το ΠαΣοΚ, προκείμενου να επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή.

Αναδρομή στις κυβερνητικές μέρες του ΠαΣοΚ

Παράλληλα, έκανε μία αναδρομή στα έργα και τις ημέρες του ΠαΣοΚ ως κυβέρνηση μιλώντας για το ΕΣΥ, το δημόσιο πανεπιστήμιο, τα μεγάλα έργα υποδομής, τον ΑΣΕΠ, αλλά και τις μεγάλες εθνικές επιλογές. «Εμείς βάλαμε την Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης. Εμείς πετύχαμε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό» δήλωσε μεταξύ άλλων θυμίζοντας στους συνέδρους τις ημέρες που κυβερνούσε το ΠαΣοΚ.

Οι Υποκλοπές

Ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν ήταν η αναφορά του σκάνδαλο των υποκλοπών και η επίθεση που εξαπέλυσε στη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα, με τον Πρόεδρο του ΠαΣοΚ, μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου «το απόστημα έσπασε», με τους καταδικασμένους ιδιώτες να εκβιάζουν πλέον δημόσια τον «Νίξον του ελληνικού Μαξίμου-gate».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εθνική ασφάλεια, εκφράζοντας την ανησυχία του για το μήνυμα που εκπέμπει η χώρα διεθνώς όταν τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων παγιδεύονται από ξένα κέντρα, ενώ κάλεσε τους δημόσιους αξιωματούχους να μην επιλέξουν τη σιωπή και τη συγκάλυψη, αλλά να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

«Μετρηθείτε με τον όρκο σας να υπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον. Μην επιλέγετε τη σιωπή, μην επιλέγετε τη συγκάλυψη γιατί η ιστορία θα σας κρίνει πολύ αυστηρά» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Καμία συνεργασία με τη Ν.Δ.

Όσο για το αν το ΠαΣοΚ θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν κατηγορηματικός, «οποίος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Βρίσκεται εκτός πραγματικότητας».

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη κινήθηκε εκτός των στενών κομματικών ορίων και είχε αποδέκτες κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα που πλήττονται από την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ απευθύνθηκε προσωπικά στον δανειολήπτη, στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, στον δημόσιο υπάλληλο, στον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο στα άτομα με αναπηρία, στον συνταξιούχο, σε όλους αυτούς που μπορεί να εκφραστούν στην επόμενη εθνική κάλπη και έθεσε το δικό του δίλημμά «είτε θα αποδεχτούμε την κατάσταση όπως είναι και θα συμβιβαστούμε με τις ανισότητες, τον φόβο, την παρακμή και τον ευτελισμό των θεσμών ή θα επιλέξουμε τον δρόμο της αξιοπρέπειας και της πολιτικής αλλαγής».

Η σημερινή διαδικασία

Η διαδικασία του συνεδρίου συνεχίζεται σήμερα με τις ομιλίες των Γιώργου Παπανδρέου και Ευάγγελου Βενιζέλου να ξεχωρίζουν.

Οι δύο πρώην πρόεδροι του ΠαΣοΚ θα τοποθετηθούν στις 12:30 και 13:00 με τον Ευάγγελο Βενιζέλο να φαίνεται πως θα τοποθετηθεί και για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ωστόσο, οι σύνεδροι πρέπει να είναι από νωρίς στο κλειστό γυμναστήριο του taekwondo, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα τρία βασικά κείμενα του συνεδρίου.

Τα κείμενα του συνεδρίου

Πρόκειται για το κείμενο της διακήρυξης, που θα μετονομαστεί σε κείμενο εθνικής στρατηγικής και περιέχει το επίμαχο άρθρο 13. Η διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου που αφορά τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσε μία επιπλέον συνάντηση μεσούσης της εβδομάδας μεταξύ του Χάρη Δούκα και του Κώστα Σκανδαλίδη που έγραψε το κείμενο, το οποίο όμως θα εισηγηθεί ο Δημήτρης Μάντζος.

Τα άλλα δύο κείμενα είναι αυτά του προγράμματος και των καταστατικών αλλαγών που θα τα εισηγηθούν οι Λευτέρης Καρχιμάκης και Ηρακλής Δρούλιας αντίστοιχα