Διέψευσε κατηγορηματικά κάθε σενάριο για πρόωρες εκλογές ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως ο Πρωθυπουργός δεν ακούει καν τις σχετικές προτάσεις που του γίνονται.

«Ο πρωθυπουργός δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία πολύ μεγάλη κρίση, μια ακόμα κρίση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου το ζητούμενο για κάθε χώρα είναι η σταθερότητα και σε οικονομικό, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια μιλώντας στον Real FM είπε: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός που σας περιέγραψα. Δεν πρέπει να κινούμαστε όπως κινήθηκαν πολλοί στο παρελθόν, που βάλανε το προσωπικό τους δημοσκοπικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας».

Όπως υποστήριξε «αυτό δεν εκπροσωπεί αυτή την παράταξη και ειδικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη κι ο δεύτερος λόγος είναι η ΝΔ θέλει να κριθεί για το τι έκανε σωστά και τι λάθη διόρθωσε σε βάθος τετραετίας».