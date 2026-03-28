Με ένα ξεκάθαρο «όχι» στη μετατροπή του ΠαΣοΚ σε κυβερνητικό συμπλήρωμα, η Άννα Διαμαντοπούλου έθεσε ως προτεραιότητα τον «ριζοσπαστισμό της αλήθειας» και μια εθνική στρατηγική παραγωγής που υπερβαίνει τις εξαρτήσεις.

Με μια ομιλία που συνδύασε τον πολιτικό ρεαλισμό με την εθνική στρατηγική, η Άννα Διαμαντοπούλου έδωσε το στίγμα ενός ΠαΣοΚ που επανακάμπτει ως αυτόνομος πόλος, απέναντι σε μια κυβέρνηση που φθίνει. Η πρώην Επίτροπος περιέγραψε ένα κόμμα συγκροτημένο και ενιαίο, το οποίο δεν αναζητά δεκανίκια, αλλά προτάσσει την τεκμηριωμένη σύγκρουση με τη συντήρηση και τον πελατειασμό.

Η κα Διαμαντοπούλου υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρή στην κριτική της προς την κυβέρνηση, παρομοιάζοντας την παρούσα κατάσταση της ΝΔ με το ναυάγιο του «Τιτανικού». Σημείωσε πως ο αυταρχισμός και ο πελατειασμός αποτελούν τα δομικά γνωρίσματα της παράταξης του κ. Μητσοτάκη, η οποία, όπως είπε, κλονίζεται καθημερινά από νέα σκάνδαλα.

«Το ΠαΣοΚ είναι ένα κόμμα αυτόνομο που δεν χρειάζεται συμπληρώματα για τις εκλογές», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο μοναδικός αντίπαλος είναι η συντηρητική πολιτική.

Ο επαναπροσδιορισμός του ριζοσπαστισμού

Αναλύοντας την κοινωνική ψυχολογία, η κα Διαμαντοπούλου επεσήμανε την απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική λόγω οργής, σημειώνοντας ότι ο παραδοσιακός «επαναστατικός λόγος» έχει πλέον εξαντληθεί. Στην εποχή της αμφισβήτησης, η ίδια πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής δράσης: «Ριζοσπαστικό σήμερα είναι να πεις την αλήθεια, όχι πράγματα που δεν γίνονται».

Σύμφωνα με την ίδια, το χρέος του ΠαΣοΚ είναι να πείσει την κοινωνία ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων συγκρουόμενο με τα συμφέροντα, ασκώντας κριτική με τεκμηρίωση, αλλά και συναινώντας όπου το απαιτεί το εθνικό συμφέρον.

Το μήνυμά της για τα σενάρια συγκυβέρνησης ήταν απόλυτο, κλείνοντας κάθε παράθυρο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. «Δεν υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με κόμματα με ιδεολογικές και ηθικές διαφορές, όπως η ΝΔ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε δε ότι το κίνημα δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στις επιθέσεις, καθώς διαθέτει την ιστορία, τα στελέχη και το πρόγραμμα για να πρωταγωνιστήσει αυτόνομα. «Το ΠαΣοΚ δεν γίνεται συμπλήρωμα κανενός», ανέφερε με έμφαση.

«Ο πατριωτισμός δεν είναι μόνο οι φρεγάτες και οι δηλώσεις»

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην έννοια της εθνικής κυριαρχίας, την οποία η κα Διαμαντοπούλου συνέδεσε άρρηκτα με την οικονομική παραγωγή. Άσκησε κριτική σε έναν «πατριωτισμό των δηλώσεων», τονίζοντας ότι η αληθινή ισχύς της χώρας βρίσκεται στην ετοιμότητα και την ικανότητα αποτροπής μέσω της εγχώριας παραγωγής.

«Ο πατριωτισμός δεν είναι μόνο οι φρεγάτες και οι δηλώσεις, αλλά η Ελλάδα που παράγει και δεν έχει εξαρτήσεις», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να περιορίζεται στον ρόλο του «αγοραστή όπλων», αλλά να ενισχύει την εθνική της άμυνα μέσα από μια ισχυρή παραγωγική βάση.

Κλείνοντας, η κα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στη λειτουργία του κόμματος, θέτοντας ως προϋποθέσεις τη δημοκρατική λειτουργία των οργάνων αλλά και την πειθαρχία στις συλλογικές αποφάσεις.

Εισήγαγε την έννοια της αξιολόγησης, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, δηλώνοντας ότι ο αγώνας για μια «αληθινή δημοκρατία» πρέπει να ξεκινά από το εσωτερικό του κινήματος και να επεκτείνεται σε ολόκληρη την κοινωνία, πέρα από την επιφάνεια των social media και των τηλεοπτικών παραθύρων.