Η κακοκαιρία Deborah θα αλλάξει θα φέρει έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πρόσκαιρες καταιγίδες θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και σταδιακά η κακοκαιρία θα περάσει στο Αιγαίο, με καταιγίδες από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο ήπιες και διάσπαρτες στα ανατολικά ηπειρωτικά, και χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.

Η θερμοκρασία σε πτώση στα δυτικά και βόρεια, θα πλησιάσει έως 14-16 βαθμούς, 17 στα ανατολικά ηπειρωτικά και 20 οι μέγιστες τιμές στο Αιγαίο.

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός το πρωί θα είναι αίθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-17 βαθμούς, ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι 6-7 μποφόρ, το βράδυ θα υποχωρήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενούς ως και μέτριας έντασης βροχές και βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-15 βαθμούς, με νότιους ανέμους στο Θερμαϊκό 3-5 μποφόρ, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους.

Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Το Σάββατο στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τη Δευτέρα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Τέλος, την Τρίτη θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το μεσημέρι θα αυξηθούν κα στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και θα ενταθούν.