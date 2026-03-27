Το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠαΣοΚ μόλις σήκωσε αυλαία με τη συμμετοχή του κόσμου στο ολυμπιακό γήπεδο του Τάε Κβον Ντο να είναι εντυπωσιακή. Παλιά και νέα στελέχη, ψηφοφόροι του κόμματος έχουν κατακλύσει κερκίδες και αρένα, ενώ τα «πηγαδάκια», λίγο πριν την έναρξη των τριήμερων εργασιών, έδιναν κι έπαιρναν.

Το συνέδριο της Χαριλάου Τρικούπη κορυφώνεται την Κυριακή, οπότε θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, καθώς και των Περιφερειακών Συμβουλίων.

Την έναρξη των τριήμερων εργασιών κηρύσσει ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, πέρα από τις τοποθετήσεις των συνέδρων, προγραμματίζονται και θεματικές συζητήσεις που καλύπτουν κρίσιμους τομείς πολιτικής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Συνταγματική Αναθεώρηση, η Άμυνα και η Εξωτερική Πολιτική, ζητήματα που αφορούν την ομογένεια, τα εργασιακά και την κοινωνική πολιτική, καθώς και η στρατηγική για τη διαμόρφωση ευρύτερων συνεργασιών ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται την Κυριακή με την εκλογική διαδικασία, η οποία θα καθορίσει τη σύνθεση των βασικών κομματικών οργάνων για την επόμενη περίοδο.