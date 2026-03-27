Με το συνέδριο μας ξεκινάμε όλοι μαζί τον αγώνα για την μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, τονίζει σε δήλωση του στο ΒΗΜΑ ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιτίθεται με σφοδρότητα στη ΝΔ στην οποία καταλογίζει μεταξύ άλλων πολιτικές που πολλαπλασιάζουν τα κοινωνικά αδιέξοδα λέγοντας ότι συμπεριφέρεται στο κράτος ως λάφυρο, αντιμετωπίζει τους τους θεσμούς ως εργαλεία εξουσίας και είναι παραδομένη στον πελατειασμό.

Αναφέρει ότι για το ΠαΣοΚ είναι θέμα δημοκρατίας και εθνικής ασφάλειας η αποκάλυψη όλης της αλήθειας στο σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζοντας ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτές τις νοσηρές πρακτικές.

Τέλος καλεί κάθε δημοκράτη που στο παρελθόν έκανε άλλες επιλογές ή απείχε από τις κάλπες , κάθε μετριοπαθή πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα να συνταχθεί με το ΠαΣοΚ στον αγώνα για μια νέα Αλλαγή.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη έχει ως εξής:

Σήμερα με το συνέδριο μας ξεκινάμε όλοι μαζί τον αγώνα για τη μεγάλη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, για να μπει τέλος στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και πολλαπλασιάζουν τα κοινωνικά αδιέξοδα μικραίνοντας τους ορίζοντες της Ελλάδας.

Τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ σε ενέργεια, τρόφιμα, τράπεζες και υγεία σωρεύουν υπερκέρδη, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται, οι μισθοί εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τα ενοίκια εκτοξεύονται, το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπατάλησε έναν ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση, χωρίς δίκαιη κατανομή. Γι’ αυτό από το 2028 και έπειτα οι ρυθμοί ανάπτυξης θα προσγειωθούν στα χαμηλά επίπεδα του 1%.

Μόλις προχθές η EUROSTAT αποκαθήλωσε το αφήγημα του δήθεν «οικονομικού θαύματος». Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας με όρους αγοραστικής δύναμης υποχώρησε το 2025 και βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία. Η χώρα έχει «παγώσει». Όλοι τρέχουν γρηγορότερα από εμάς.

Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη, το κόμμα που οδήγησε τη χώρα στην οικονομική περιπέτεια των μνημονίων και της χρεοκοπίας συνεχίζει να συμπεριφέρεται στο κράτος ως λάφυρο παραδομένη στον πελατειασμό, και αντιμετωπίζει τους θεσμούς ως εργαλεία εξουσίας που κατοχυρώνουν προνόμια και ασυλίες για τους ισχυρούς.

Για εμάς είναι θέμα δημοκρατίας και πάνω απ’ όλα εθνικής ασφάλειας να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, για το σκοτεινό παρακράτος που έστησαν ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται

Γιατί αν δεν τελειώνουμε με αυτές τις νοσηρές πρακτικές, θα κάνουμε απλώς διαχείριση της παρακμής. Χρειάζονται ρήξεις και η συνταγματική αναθεώρηση συνιστά μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Απευθύνομαι, λοιπόν, σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες.

Σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές ή απέχει.

Σε κάθε μετριοπαθή πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα,

Έφτασε η ώρα για μια νέα Αλλαγή, που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου

Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε.