Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων. Η σύρραξη προκάλεσε μπαράζ ιρανικών αντιποίνων σε Ισραήλ, αμερικανικές βάσεις και κράτη του Κόλπου, ανοίγοντας παράλληλα ένα νέο, αιματηρό μέτωπο στον Λίβανο.

Ακολουθούν τα τελευταία στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων (σημειώνεται ότι το Reuters δεν έχει προβεί σε ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αριθμών):

Ιράν

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA (με έδρα τις ΗΠΑ) ανέφερε την Τετάρτη ότι 3.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Ανάμεσά τους, 1.464 πολίτες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 217 παιδιών.

Παράλληλα, ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.500 αμάχους νεκρούς από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις. Παραμένει ασαφές αν στους αριθμούς περιλαμβάνονται οι 104 νεκροί από την επίθεση σε ιρανικό πολεμικό πλοίο ανοικτά της Σρι Λάνκα (4 Μαρτίου).

Λίβανος

Οι αρχές της χώρας αναφέρουν 1.094 νεκρούς από ισραηλινά πλήγματα από τις 2 Μαρτίου, ανάμεσά τους 121 παιδιά.

Ιράκ

Τουλάχιστον 88 νεκροί. Η πλειοψηφία ανήκε στις σιιτικές Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF), ενώ στις 24 Μαρτίου σκοτώθηκαν έξι Κούρδοι μαχητές Πεσμεργκά στο Ερμπίλ σε επίθεση για την οποία κατηγορείται το Ιράν. Επίσης, ένας αλλοδαπός ναυτικός έχασε τη ζωή του σε επίθεση κατά δεξαμενόπλοιων.

Ισραήλ

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ενώ ο στρατός ανακοίνωσε την απώλεια τριών στρατιωτών στον νότιο Λίβανο. Σημειώθηκε επίσης ένας θάνατος Ισραηλινού αγρότη από «φίλια πυρά» (misfire) στα σύνορα, καθώς και ο θάνατος μιας γυναίκας στο βόρειο Ισραήλ στις 24 Μαρτίου.

Ηνωμένες Πολιτείες

13 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί: έξι κατά τη συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού πάνω από το Ιράκ και επτά κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Κράτη του Κόλπου & Λοιπές Χώρες