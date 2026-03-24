Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με τις νεφώσεις προοδευτικά να γίνονται βροχές αλλά και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια κυρίως από το μεσημέρι. Το βράδυ ο καιρός στα δυτικά θα βελτιωθεί.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και από το απόγευμα βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 14 με 16 και κατά τόπους στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αστατος κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αστατος κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Το βράδυ βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 με 17 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στην Εύβοια και τις Σποράδες και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά και πιθανώς τις πρωινές και βραδινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, βαθμιαία στα ανατολικά 6 και το βράδυ στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και απο το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την 25η Μαρτίου

Αύριο Τετάρτη, στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, από το απόγευμα στα

Δωδεκάνησα και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα.

Από το μεσημέρι βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν μέχρι το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ στα δυτικά τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.