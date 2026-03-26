Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού απασχόλησε μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, στη Βουλή, όπου ψηφίζεται σήμερα νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

ΝΔ: Αύξηση «στην τσέπη των εργαζομένων»

O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης είπε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ αποτελεί «καθαρή αύξηση στην τσέπη των εργαζομένων, υπερκαλύπτει σαφώς τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό».

«Ο στόχος για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027 είναι πλέον απόλυτα ορατός», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και πρόσθεσε ότι «οι μισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται σε πορεία σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η κατακόρυφη μείωση της ανεργίας» στο 7,7% αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων. Αναφερόμενος στο ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο, επεσήμανε ότι «ζούμε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων», ωστόσο «η ελληνική οικονομία σήμερα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τους ασθενέστερους», στηριζόμενη σε τρεις άξονες: αύξηση εισοδήματος, προστασία καταναλωτή και στοχευμένα μέτρα στήριξης.

ΠΑΣΟΚ: «Μεγάλη κοινωνική κατάκτηση;»

Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει αυτή την αύξηση ως μια μεγάλη κοινωνική κατάκτηση, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης για να σημειώσει ότι η Ελλάδα ήταν προτελευταία σε αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά το 2024 και με τις χθεσινές ανακοινώσεις της Eurostat, σήμερα η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση, «ισοψηφώντας» με τη Βουλγαρία, «εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης».

«Αυτή είναι η καθημερινότητα χιλιάδων μισθωτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν την τελευταία θέση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της κ. Κεραμέως, η οποία ειρωνευόταν, όταν εμείς μιλούσαμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και έλεγε ότι αυτή είναι πολιτική άλλων αιώνων», πρόσθεσε ο Παύλος Χρηστίδης και σημείωσε ότι «οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν 40 ώρες την εβδομάδα όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 36 ώρες, δουλεύουν τα σαββατοκύριακα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον ευρωπαίο, ζουν πολύ χειρότερα και μάλιστα με κίνδυνο της ζωής τους».

ΣΥΡΙΖΑ: «Εμπαιγμός η αύξηση»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός αναφέρθηκε στις συνθήκες εκτεταμένης ακρίβειας και πρόσθεσε ότι οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι «ματώνουν» στα πρατήρια των καυσίμων, στα σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς του ρεύματος.

«Και έρχεται σήμερα ο πρωθυπουργός, και ανακοινώνει μια αύξηση που είναι εμπαιγμός», είπε ο κ. Καλαματιανός και κατήγγειλε ότι η «αναιμική» αύξηση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες.

«Αυτή η αύξηση, 40 ευρώ μικτά, 29 ευρώ καθαρά, ούτε ένα ευρώ τη μέρα, έχει ήδη εξανεμισθεί από την ακρίβεια και την αύξηση των τιμών», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι με τις ανακοινώσεις της Eurostat, προκύπτει ότι η κυβέρνηση κατάφερε να φέρει τη χώρα στην τελευταία θέση, κατά κεφαλή ΑΕΠ, σε όρους αγοραστικής δύναμης, μαζί με τη Βουλγαρία.

ΚΚΕ καταγγέλλει την αύξηση

«Αποτελεί καραμπινάτη κοροϊδία απέναντι στους εργαζόμενους, η αύξηση για τον κατώτερο μισθό», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και απευθύνθηκε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, λέγοντας: «Κύριε Μηταράκη, εσείς ζείτε με 771,67 ευρώ το μήνα ζείτε; Που ζείτε; Συγκρίνετε αυτούς που έχουν με τους εργαζόμενους; Και πανηγυρίζετε; Δεν ντρέπεστε λιγάκι;…»

Ο βουλευτής κατήγγειλε ότι και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι μέτρα ενίσχυσης των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των καταναλωτών. «Ο πρωθυπουργός μίλησε για κοινωνική συμφωνία. Εμείς λέμε ότι είναι συμφωνία της νέας τρόικας –η κυβέρνηση, η εργοδοσία και ο εκπρόσωπος της απάτης που είναι κατηγορούμενος για χίλια πράγματα και παριστάνει τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ– αυτή είναι η τρόικα», είπε ο Θανάσης Παφίλης και πρόσθεσε ότι η κοινωνική συμφωνία, για την οποία μιλάει η κυβέρνηση, είναι ο μηχανισμός που φτιάχνει η ΝΔ και η εργοδοσία, ώστε «οι εργατοπατέρες να σύρουν και τους κλαδικούς μισθούς, πιο κάτω».

«Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και μετά από τουλάχιστον τέσσερα χρόνια διαρκούς αυξητικής τάσης του πληθωρισμού και αδυναμίας των λαϊκών στρωμάτων να ανταποκριθούν στις βασικές τους οικονομικές ανάγκες, περίμενε ο κόσμος να ακούσει κάτι, ένα πακέτο ανακούφισης ή όπως έλεγαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ότι θα υπάρχει ένα ισχυρό πακέτο στήριξης. Και τι άκουσαμε με τυμπανοκρουσίες; Τι άκουσε τελικά ο πολίτης ότι έχει να περιμένει από αυτήν την στήριξη της Κυβέρνησης; Ότι στην καλύτερη περίπτωση, θα πάρει μια επιδότηση που θα ισοδυναμεί με μισό ντεπόζιτο», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου.

«Τα διυλιστήρια, οι εταιρείες ενέργειας θα συνεχίσουν να έχουν τα τεράστια κέρδη, τα οποία θα συνεχίσουν να πληρώνουν οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι από αυτά που δεν έχουν και τα μέτρα στην ουσία που ανακοινώθηκαν, δεν αλλάζουν σε τίποτα τη δομή του συστήματος της ακρίβειας, όπως το βιώνουμε εδώ και τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και με τον τρόπο που λειτουργεί με πολύ συγκεκριμένο σύστημα και στο επίπεδο των έμμεσων φόρων», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.

«Ακούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τhς ΝΔ να προσποιείται ότι αυτές οι αυξήσεις έχουν έρθει, από το 2019 μέχρι σήμερα, σε συνθήκες σχεδόν μηδενικού πληθωρισμού. Κύριε Μηταράκη, ο πληθωρισμός τροφίμων, από το 2019 μέχρι και σήμερα, έχει αυξηθεί σύμφωνα με τη Eurostat 30%», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας και σημείωσε ότι τα ενοίκια, από το 2019, έχουν αυξηθεί κατά 50%.

«Για να συνεννοηθούμε, 772 ευρώ είναι αυτά που θα μπαίνουν στην τσέπη του εργαζόμενου. Ζήστε εσείς με αυτά. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα…», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας, πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση κάνει κηδεία με ξένα κόλυβα, αφού αυτά λεφτά που θα δώσουν οι επιχειρηματίες». Οι ανατιμήσεις είναι 5,2% στα τρόφιμα τον Φεβρουάριο, είπε ο κ. Χήτας και προέτρεψε την κυβέρνηση: «τουλάχιστον μαζευτείτε, μην βγαίνετε με στόμφο και λέτε ότι στηρίζετε τους πολίτες. Αναλογιστείτε τις δυσκολίες».