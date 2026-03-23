Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 10% και τα χρηματιστήρια ανέκτησαν τις απώλειές τους μετά από δήλωση του πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ότι αναβάλλει τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών μετά από «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο «σχετικά με την πλήρη και ολοκληρωτική επίλυση των εχθροπραξιών μας».

Οι χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν άνοδο μετά την ανάρτηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, αντιστρέφοντας τις μεγάλες απώλειες νωρίτερα μέσα στην ημέρα, καθώς η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε απότομα.

Το διεθνές πετρέλαιο αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 10% στα 101 δολάρια το βαρέλι.

Ο Stoxx Europe 600 ήταν 0,7% υψηλότερα, έχοντας υποχωρήσει περισσότερο από 2% στις αρχές των συναλλαγών. Ο Dax στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 1,5%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που παρακολουθούν τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite αυξήθηκαν κατά 2,6% και 2,3% αντίστοιχα.

Άνοδος και στα ομόλογα

Τα βρετανικά ομόλογα έχουν ανακάμψει έντονα μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, μειώνοντας την απόδοση του 10ετούς ομολόγου κατά 0,09 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,91%, εκτοξεύοντας τα σε θετικό έδαφος για την ημέρα.

Τα ιταλικά ομόλογα, ένας άλλος στόχος ανησυχιών για τον πόλεμο λόγω του πληθωρισμού, επίσης σημείωσαν θετικό έδαφος, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να υποχωρεί στο 3,87% από το υψηλό του 4,12%, σημειώνουν οι Financial Times.

Ο Τραμπ απείλησε αργά το Σάββατο με μαζική επίθεση σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ή δύο ώρες μετά ώρα Ελλάδος.

Το Ιράν δήλωσε την Κυριακή ότι θα απαντήσει στοχεύοντας ζωτικές υποδομές σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη καθώς η σύγκρουση συνεχίστηκε τη Δευτέρα, ενώ το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ και τους γείτονές του στον Κόλπο.



Ολόκληρο το μήνυμα Τραμ

ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΕΙΧΑΝ, ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΟΠΠΡΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΙΡΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.

