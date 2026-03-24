Λίγο μετά τις 15:00, το απόγευμα της Τρίτης, ομάδα δυτών επιχείρησε κατάδυση στο δεύτερο Λιμανάκι της Βουλιαγμένης, ελπίζοντας να εντοπίσει τον 34χρονο που αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής. Η ατμόσφαιρα στην ακτή ήταν ηλεκτρισμένη, με μέλη της οικογένειας του να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα κάθε κίνηση των αρχών.

Ωστόσο, η επικινδυνότητα και η περιορισμένη ορατότητα στις δαιδαλώδεις στοές, οδήγησαν στην αναστολή των ερευνών περίπου μία ώρα μετά.

Ένα σημείο-παγίδα με τραγικό παρελθόν

Η έρευνα επικεντρώνεται στο γνωστό θαλάσσιο «πηγάδι», σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων, με διάμετρο μόλις 5 μέτρων και δίκτυο στενών στοών. Το σημείο έχει χαρακτηριστεί «τάφος», καθώς στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους εντός του, τουλάχιστον τέσσερις δύτες.

Ο αγνοούμενος έμπειρος δύτης με κατάλληλο εξοπλισμό, επιχείρησε την υποθαλάσσια εξερεύνηση, μαζί με συνάδελφό του. Ο δεύτερος κατάφερε να βγει και να ειδοποιήσει το Λιμενικό, ενώ ο 34χρονος φέρεται να παγιδεύτηκε στο εσωτερικό των στοών.

Η αγωνία των συγγενών και η επόμενη φάση των ερευνών

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες με ειδικές ομάδες κατάδυσης, ενώ οι συγγενείς παραμένουν στην περιοχή, προσμένοντας νεότερα. Η επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, και κάθε κίνηση γίνεται με προσοχή, δεδομένης της επικινδυνότητας του σημείου.