Πώς ήταν ο καιρός την 25η Μαρτίου 1821; Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει η μελέτη που δημοσιοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς. Ο γνωστός μετεωρολόγος αναδεικνύει τις καιρικές συνθήκες ως έναν καθοριστικό παράγοντα που επηρέασε την έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι βροχοπτώσεις, το κρύο και οι άνεμοι δεν ήταν απλώς φυσικά φαινόμενα, αλλά παράμετροι που καθόριζαν την ταχύτητα μετακίνησης των στρατευμάτων, τη δυνατότητα εφοδιασμού και την αποτελεσματικότητα των ελιγμών τόσο στα ορεινά πεδία των μαχών όσο και στις ναυμαχίες στο Αιγαίο.

Η επιστημονική μέθοδος ανασύνθεσης του παρελθόντος

Για την ακριβή ανασύνθεση του μετεωρολογικού σκηνικού του Μαρτίου του 1821, ο γνωστός μετεωρολόγος χρησιμοποίησε μια συνδυαστική μέθοδο έρευνας. Από τη μία πλευρά, μελέτησε ιστορικές πηγές και απομνημονεύματα αγωνιστών που περιείχαν περιγραφές για την καθημερινότητα του πολέμου.

Από την άλλη, αξιοποίησε τα σύγχρονα υπολογιστικά μοντέλα «Reanalysis», τα οποία επιτρέπουν στους επιστήμονες να προσομοιώσουν τη βαρομετρική διάταξη της ατμόσφαιρας πριν από δύο αιώνες. Αυτή η τεχνολογία προσφέρει μια αξιόπιστη επιστημονική εικόνα για το κλίμα της εποχής, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην ιστορική αφήγηση και τη φυσική επιστήμη.

Το κλίμα της «μικρής παγετώδους περιόδου»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε προς το τέλος της λεγόμενης «μικρής παγετώδους περιόδου». Αυτή η κλιματική φάση χαρακτηριζόταν από γενικά πιο δριμείς χειμώνες και έντονες χιονοπτώσεις που διαρκούσαν περισσότερο στα ορεινά σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα.

Αυτές οι συνθήκες έκαναν τις πρώτες εξεγέρσεις στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα ακόμα πιο δύσκολες, καθώς οι αγωνιστές έπρεπε να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον με παγετό και αποκλεισμένα περάσματα, γεγονός που απαιτούσε τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα.

Οι συνθήκες κατά την εθνική επέτειο

Συγκεκριμένα για τις ημέρες γύρω από την 25η Μαρτίου, η μετεωρολογική ανάλυση δείχνει ότι ο καιρός στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν άστατος και υγρός. Η παρουσία ενός βαρομετρικού χαμηλού φαίνεται πως προκάλεσε αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Παρά τις βροχοπτώσεις, οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Τα στοιχεία δε δείχνουν κάποιο ακραίο ψύχος ή πρώιμο καύσωνα. Ειδικά στην περιοχή της Πάτρας και της Αγίας Λαύρας, τα στοιχεία συγκλίνουν σε συνθήκες νέφωσης με πιθανότητα ασθενών φαινομένων, επιβεβαιώνοντας ότι η άνοιξη του 1821 ήταν τυπικά ευμετάβλητη.

Η φύση ως σύμμαχος της ελευθερίας

Το κείμενο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βαθιά γνώση που είχαν οι Έλληνες για το ανάγλυφο και το τοπικό κλίμα λειτούργησε ως στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των Οθωμανών. Η ικανότητά τους να κινούνται σε δύσβατα εδάφη υπό αντίξοες συνθήκες τους επέτρεψε να αξιοποιούν τον καιρό ως «σιωπηλό σύμμαχο».

Η μελέτη του κ. Κολυδά υπενθυμίζει ότι η ιστορία δεν γράφεται μόνο από τις αποφάσεις των ανθρώπων, αλλά και από το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτές οι αποφάσεις υλοποιούνται.