Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα στη νότια περιοχή του Αμαζονίου, στην Κολομβία, όταν μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Hercules C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, στο οποίο επέβαιναν 125 άτομα, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 77 νοσηλεύονται, ενώ 47 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το αεροσκάφος, κατασκευής της Lockheed Martin, απογειώθηκε από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού, μεταφέροντας στρατιωτικά τμήματα. Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, μέσω της πλατφόρμας X, το αεροσκάφος προσέκρουσε στο έδαφος μόλις ενάμιση χιλιόμετρο μακριά από το σημείο απογείωσης.

«Λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο αεροσκάφος, σημειώθηκαν εκρήξεις στα πυρομαχικά που μεταφέρονταν στο εσωτερικό του», δήλωσε ο Σάντσεθ, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για «επίθεση από παράνομους παράγοντες» και πως το αεροσκάφος θεωρείτο αξιόπλοο. «Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη», συμπλήρωσε.

Σε οπτικό υλικό, καταγράφεται η στιγμή που το αεροπλάνο χάνει ύψος, δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.

Ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι (114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος). Συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή.

Πολιτική αντιπαράθεση για τη γήρανση του στόλου

Το δυστύχημα προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική στα γραφειοκρατικά εμπόδια που καθυστερούν το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Δεν θα επιτρέψω άλλες καθυστερήσεις. Διακυβεύονται οι ζωές των νέων μας», τόνισε ο Πέτρο.

Προειδοποίησε μάλιστα με αποπομπές αξιωματούχων, πολιτικών ή στρατιωτικών, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου.

Ο Πέτρο ενημέρωσε αργότερα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, πως έχει επιβεβαιωθεί ένας θάνατος, 77 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ αδιευκρίνιστη για την ώρα παραμένει η τύχη 43 επιβαινόντων στο αεροσκάφος.

Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado. Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules. Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria. pic.twitter.com/Eanr2NrfkK — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Αργότερα πάντως, πάλι μέσω X, ο πρόεδρος Πέτρο ενημέρωσε ότι οι οι διασωθέντες στρατιωτικοί είναι 83, εκ των οποίων 14 σε κρίσιμη κατάσταση. Τουλάχιστον οκτώ είναι οι νεκροί.

Ύστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, ενημέρωσε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος οκτώ επιβαινόντων στο C-130 και ότι η κατάσταση 14 εκ των 83 τραυματιών που νοσηλεύονται χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».

Το «προφίλ» του μοιραίου Hercules

Το συγκεκριμένο C-130 φέρει τον αριθμό σειράς ενός εκ των τριών μεταχειρισμένων αεροσκαφών που παραχώρησαν οι ΗΠΑ στην Κολομβία, το 2020. Σύμφωνα με έκθεση της αμερικανικής DSCA, το εν λόγω αεροπλάνο είχε ήδη χάσει το 60% της αρχικής του αξίας, κατά την παράδοσή του.

Τα Hercules αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» των στρατιωτικών μεταφορών στην Κολομβία, σε μια χώρα που ταλανίζεται επί έξι δεκαετίες από εσωτερικές συγκρούσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Σημειώνεται πως μόλις στα τέλη Φεβρουαρίου, ένα αντίστοιχο αεροσκάφος της Βολιβίας συνετρίβη στην πόλη Ελ Άλτο, με αποτέλεσμα τον θάνατο 20 ανθρώπων.