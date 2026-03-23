Μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κολομβία.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι ένα αεροσκάφος Lockheed Martin LMT.N Hercules C-130 συνετρίβη στο νότιο τμήμα της Κολομβίας, ενώ το τοπικό μέσο ενημέρωσης BluRadio ανέφερε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες.


Η αιτία της συντριβής δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.