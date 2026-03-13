Και τα έξι μέλη του πληρώματος του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους KC-135 το οποίο συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ είναι επιβεβαιωμένα νεκρά, ανακοίνωσε σήμερα το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Το Stratotanker, αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού, συμμετείχε σε στρατιωτική αποστολή που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της στρατιωτικής συμμαχίας κατά του Ιράν.

Στο περιστατικό ενεπλάκη και άλλο αεροσκάφος, αλλά η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά, τόνισε νωρίτερα η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

Ολο το πλήρωμα ήταν πάνω στο αεροσκάφος, και πλέον έχει επιβεβαιωθεί ότι και οι έξι σκοτώθηκαν.

Η έρευνα για την πλήρη επιβεβαίωση και τις λεπτομέρειες του συμβάντος συνεχίζεται.

Το περιστατικό συνέβη μετά από πρόσκρουση ή ατύχημα στον αέρα με δεύτερο αεροσκάφος ανεφοδιασμού, αν και το δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Η στρατιωτική διοίκηση ανέφερε επίσης ότι το συμβάν δεν φαίνεται να προκλήθηκε από εχθρικά πυρά ή φίλια πυρά, και διεξάγεται έρευνα για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα του πληρώματος μέχρι να ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Δηλώσεις Χέγκσεθ για την μοιραία συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ

«Ο πόλεμος είναι κόλαση. Ο πόλεμος είναι χάος. Και όπως είδαμε χθες με τη τραγική συντριβή του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 μας, μπορούν να συμβούν άσχημα πράγματα», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. «Θα υποδεχθούμε αυτούς τους ήρωες στο Ντόβερ. Και η θυσία τους θα μας δεσμεύσει ακόμη περισσότερο στην αποφασιστικότητα αυτής της αποστολής».

Όπως έγινε γνωστό, τα θύματα είναι τα πρώτα από την Αεροπορία κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 13 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων σε ενέργειες μάχης κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι ταυτότητες των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων κρατούνται μυστικές μέχρι να ενημερωθούν οι οικογένειές τους.