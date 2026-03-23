Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η κτηνοτροφία της Λέσβου, μετά την επιβεβαίωση δύο νέων εστιών αφθώδους πυρετού στην περιοχή της Πελόπης. Εκατοντάδες παραγωγοί απέκλεισαν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, ζητώντας λύσεις επιβίωσης, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται για πλήρη κάλυψη των ζημιών, την ώρα που το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με παρεμβάσεις στην Ευρωβουλή.

Νέες εστίες και άμεσες θανατώσεις ζώων

Η εργαστηριακή επιβεβαίωση ακόμη δύο κτηνοτροφικών μονάδων στη βορειοανατολική Λέσβο σήμερα, Δευτέρα, ανεβάζει τον δείκτη επικινδυνότητας. Τα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν εντός της ζώνης προστασίας των 3 χιλιομέτρων από την αρχική εστία.

Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, περίπου 700 πρόβατα και 25 βοοειδή πρόκειται να θανατωθούν άμεσα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους και τις δειγματοληψίες, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων (ζώνη επιτήρησης), προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο ιός έχει διασπαρεί περαιτέρω.

Τα μέτρα στήριξης: Τι ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας

Σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, παρουσίασε την πρώτη δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των παραγωγών. Στα μέτρα περιλαμβάνονται:

Αποζημίωση για το γάλα που παραλήφθηκε από τις 15 Μαρτίου έως την άρση των μέτρων.

Πλήρης κάλυψη της ζημιάς από την απώλεια ζωικού κεφαλαίου.

Επανεξέταση της διακίνηση παλαιών τυροκομικών προϊόντων, μόλις ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση.

«Οποιαδήποτε ζημιά προκύψει θα αποζημιωθεί», τόνισε ο κ. Τσιάρας, μεταφέροντας σχετική εντολή του Πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι «ζήτημα υψίστης σημασίας», για να μην περάσει ο ιός στην ηπειρωτική Ελλάδα.

«Καζάνι που βράζει» η Μυτιλήνη – Αποκλεισμός δημόσιων κτιρίων

Η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα οδήγησε εκατοντάδες κτηνοτρόφους σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Από τις 10 το πρωί, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τελούσε υπό αποκλεισμό. Οι παραγωγοί εκφράζουν την απόγνωσή τους για το «πάγωμα» της αγοράς, την αδυναμία διάθεσης του γάλακτος και τα χρέη για ζωοτροφές, που συσσωρεύονται.

«Οι ποσότητες γάλακτος είναι τεράστιες. Υπήρχε το θέμα, πού θα πάει το γάλα που θα πεταχτεί. Με τις σημερινές αποφάσεις, ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Χαράλαμπος Δερεδίνης.

Πολιτική κόντρα και «πυρά» από την Ευρωβουλή

Η κρίση στη Λέσβο μεταφέρθηκε και στις Βρυξέλλες, με τους ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις και περαιτέρω χρηματοδότηση.