Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Μυτιλήνη μετά την επιβεβαίωση δεύτερου κρούσματος αφθώδους πυρετού, αυτή τη φορά σε εκτροφή προβάτων που βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας και συνδέεται επιδημιολογικά με την αρχική εστία που εντοπίστηκε σε βοοειδή στις 16 Μαρτίου 2026.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση, έδωσε εντολή για την άμεση θανάτωση των ζώων της μολυσμένης εκτροφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ευρωπαϊκό κανονισμό, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού.

Στο νησί μεταβαίνουν κλιμάκια κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ, ενώ αναμένεται και η συνδρομή στρατιωτικών κτηνιάτρων, καθώς και εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ενίσχυση της επιτήρησης και της ιχνηλάτησης.

Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου έχει τεθεί σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, ώστε να ενεργοποιηθούν άμεσα τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης.

Εντονες αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, οι οποίοι προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης, επιτρέποντας μόνο την έξοδο επισκεπτών προς την Τουρκία. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει έως το βράδυ της Δευτέρας.

Στο πλευρό των παραγωγών τάσσεται και το Επιμελητήριο Λέσβου, το οποίο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους, παραγωγούς και τυροκόμους του νησιού.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί αποζημίωση για το γάλα που συλλέγεται αλλά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί λόγω των περιοριστικών μέτρων, με στόχο την οικονομική στήριξη των πληγέντων.