Με το πετρέλαιο κίνησης να παίρνει από τα υπόλοιπα καύσιμα τη… σκυτάλη της τιμής των 2 ευρώ, η αγορά και η οικονομία πιάνουν φωτιά…

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μοιάζει χωρίς τέλος και τα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και υποδομές φυσικού αερίου πυροδοτούν απανωτές αυξήσεις στα καύσιμα. Ανατιμήσεις που πυροδοτούνται από την ανάφλεξη του πετρελαίου Μπρεντ.

Η ανησυχία είναι έκδηλη στην αγορά με τους επιχειρηματίες να ξαναβλέπουν επενδυτικά σχέδια από την αρχή αλλά και να αδυνατούν να προβλέψουν τα λειτουργικά τους κόστη. Ιδίως ο κλάδος των μεταφορών.

Νέα πυροσβεστικά μέτρα για τη φωτιά στα καύσιμα…

Το πετρέλαιο κίνησης ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και βρίσκεται μία ανάσα από την απλή αμόλυβδη βενζίνη με την τιμή της να κινείται πλέον ανάμεσα στα 2,03 με 2,08 ευρώ ανά λίτρο.

Η κυβέρνηση, ενόψει και της εξόδου του Πάσχα φέρνει πιο κοντά το νέο πακέτο μέτρων για τα καύσιμα. Και είναι οι επιδοτήσεις.

Σε πρώτη φάση αναμένεται να ενεργοποιήσει το μέτρο της επιδότησης της αντλίας για το πετρέλαιο κίνησης και εφόσον το ράλι των αυξήσεων συνεχιστεί, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να δώσει και το Fuel Pass στη βενζίνη.

Η επιδότηση στην αντλία για το ντίζελ κίνησης εφαρμόστηκε την περίοδο της ενεργειακής κρίσης με τον πόλεμο στην Ουκρανία και ήταν στα 15 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Η επιδότηση χορηγείτο στα πρατήρια και οι οδηγοί πλήρωναν φθηνότερο το πετρέλαιο κίνησης. Το Fuel Pass είχε πάλι δοθεί στην περίοδο της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης και δίνοταν απευθείας στους ιδιοκτήτες βενζινοκίνητων οχημάτων.

Τα συγκεκριμένα μέτρα με τις επιδοτήσεις ναι μεν θα κάνουν λιγότερο δαπανηρές τις οδικές μετακινήσεις αλλά είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα: Η διάρκεια του πολέμου αλλά και οι δημοσιονομικές αντοχές είναι τα κλειδιά για τον χρονικό ορίζοντας επιχορήγησης.

Πηγές της αγοράς χαρακτηρίζουν πυροσβεστικά τα συγκεκριμένα μέτρα. Όταν η απρόβλεπτη πορεία του πετρελαίου και ο θολός ορίζοντας ως προς το τέλος του πολέμου απειλούν τον πληθωρισμό, πυροδοτούν την ακρίβεια σε όλα τα αγαθά και πυρπολούν την εθνική οικονομία.

Κυβερνητική απροθυμία για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Η πλέον τολμηρή παρέμβαση που είναι η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα και ιδίως του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Ο ΕΦΚ και λοιποί φόροι αντιστοιχούν στο 57% της τελικής τιμής της βενζίνης και στο 44% της τελικής τιμής του ντίζελ κίνησης.

Η κυβέρνηση, όμως, τόσο μέσω του Κυριάκου Πιερρακάκη, υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όσο και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρωθυπουργού συνδέουν τέτοια κίνηση μόνο με απόφαση της Ε.Ε. για οριζόντια εφαρμογή τέτοιου μέτρου.

Την ίδια στιγμή ευρωπαϊκά κράτη προχωρούν στη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα επιδιώκοντας μία ουσιαστική παρέμβαση για τη στήριξη των καταναλωτών και των οικονομιών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην εβδομάδα το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να καταλήξει στις αποφάσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Μένει να φανεί το εύρος των παρεμβάσεων, έστω και με εκείνες των επιδοτήσεων.

Μέτρα τα οποία ακολουθούν το πλαφόν, για το οποίο επίσης η κυβέρνηση έχει δεχτεί σκληρή κριτική από την αγορά ως προς την αποτελεσματικότητα του.

Πηγή: ot.gr