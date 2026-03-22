«Υποστηρίζοντας το κράτος δικαίου: Η Black Cube λειτουργεί πάντα εντός των ορίων των ισχυόντων τοπικών νόμων (…) Τα ευρήματα των πληροφοριών μας προορίζονται μόνο για νόμιμη χρήση», αναφέρει στην ιστοσελίδα της η Black Cube.

«Black Cube, διαρροές ηχητικών και διαφθορά: Ισραηλινή εταιρεία κατασκοπείας συντρίβει τις εκλογές της Σλοβενίας», είναι ο τίτλος πρόσφατου δημοσιεύματος του POLITICO.

Κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο εκδοχές εκτυλίσσεται μια υπόθεση που επισκιάζει τις βουλευτικές εκλογές της χώρας.

Η κρίση ξεκίνησε όταν δημοσιοποιήθηκαν βίντεο και ηχογραφήσεις, στα οποία πρόσωπα με επιρροή φέρονται να συζητούν τρόπους επηρεασμού των υπευθύνων για την λήψη αποφάσεων στην κεντροαριστερή κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ, με στόχο την επιτάχυνση διαδικασιών ή την εξασφάλιση συμβάσεων. Το υλικό έπληξε ευθέως το στρατόπεδο του σλοβένου πρωθυπουργού, καθώς παρουσιάστηκε ως ένδειξη διαπλοκής.

Σχεδόν αμέσως, ωστόσο, η συζήτηση μετατοπίστηκε από το περιεχόμενο των συνομιλιών στον τρόπο με τον οποίο αυτές καταγράφηκαν. Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους υποστηρίζουν ότι παγιδεύτηκαν από άτομα που εμφανίζονταν ως επενδυτές — μια πρακτική που παραπέμπει σε οργανωμένη επιχείρηση συλλογής πληροφοριών.

Η σκιά της Black Cube και οι επαφές

Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται η Black Cube. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από σλοβένους ερευνητές και μεταδόθηκαν από ευρωπαϊκά μέσα, στελέχη της ισραηλινής εταιρείας φέρονται να επισκέφθηκαν επανειλημμένα τη Λιουμπλιάνα τους προηγούμενους μήνες.

Σε ρεπορτάζ του POLITICO αναφέρεται ότι οι σλοβενικές αρχές ερευνούν πιθανή εμπλοκή της εταιρείας σε «μυστική παρακολούθηση και υποκλοπές», καθώς και στη διαρροή των ηχογραφήσεων λίγο πριν από τις εκλογές.

Παράλληλα, δημοσιογραφικές αποκαλύψεις συνδέουν τις επισκέψεις αυτές με επαφές με το κόμμα της αντιπολίτευσης, υπό τον Γιάνεζ Γιάνσα — κάτι που το ίδιο το κόμμα αμφισβητεί ή υποβαθμίζει. Ο ίδιος ο Γιάνσα έχει παραδεχθεί συνάντηση με πρόσωπο που συνδέεται με την ισραηλινή εταιρεία, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πάντως, η Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας της Σλοβενίας (SOVA) υπέβαλε έκθεση στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, επικυρώνοντας τους ισχυρισμούς περί ανάμειξης της Black Cube στην προεκλογική περίοδο.

Η εταιρεία και το ιστορικό της

Η Black Cube, μια ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών που ιδρύθηκε το 2010, διαθέτει γραφεία στο Τελ Αβίβ, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη και τη Σιγκαπούρη και έχει ιδρυθεί από πρώην αξιωματικούς των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Οι μέθοδοί της, που βασίζονται συχνά σε ανθρώπινες πηγές και μυστικές επιχειρήσεις, έχουν επανειλημμένα βρεθεί στο μικροσκόπιο. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι προσέλαβε την εταιρεία για να παρακολουθεί δημοσιογράφους και γυναίκες που τον κατήγγειλαν, μέσω πρακτόρων με κατασκευασμένες ταυτότητες.

Το 2022, ρουμάνοι εισαγγελείς καταδίκασαν ερήμην στελέχη της εταιρείας για κατασκοπεία σε βάρος της εισαγγελέως κατά της διαφθοράς Λάουρα Κοβέσι, ενώ η Black Cube έχει επίσης κατηγορηθεί για επιχειρήσεις επιρροής στην Ουγγαρία.

Από εθνικό σκάνδαλο σε ευρωπαϊκή υπόθεση

Η υπόθεση δεν έμεινε εντός Σλοβενίας. Όπως αποκαλύπτει το POLITICO, ο Γκόλομπ ζήτησε με επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να διερευνηθούν οι καταγγελίες. Στην επιστολή του κάνει λόγο για «υβριδική απειλή» και για πιθανή παρέμβαση ξένου, μη κρατικού παράγοντα στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Η αναφορά αυτή εντάσσει την υπόθεση σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου οι ανησυχίες για εκλογική χειραγώγηση, μέσω παραπληροφόρησης ή μυστικών επιχειρήσεων, εντείνονται τα τελευταία χρόνια.

Όπως και να έχει, το σκάνδαλο ξεσπά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Σλοβενία. Οι Σλοβένοι προσέρχονται στις κάλπες σήμερα, Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, με οριακές διαφορές των κομμάτων στις δημοσκοπήσεις και έντονη πολιτική πόλωση. Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα επικρατήσει — αλλά και κατά πόσο επηρεάστηκε η ίδια η εκλογική διαδικασία.