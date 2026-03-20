Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο καθηγητής Γεωλογίας – Γεωφυσικής και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφορικά με τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που αναστατώνουν την Ηπειρο.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο facebook οι συνεχείς σεισμοί που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στα δυτικά των Ιωαννίνων είναι στο πλαίσιο της ακολουθίας των μετασεισμών του ισχυρότερου σεισμού που έγινες στις 8 Μαρτίου και είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ.

Οι σεισμοί εξακολουθούν να απασχολούν την κοινωνία της Ηπείρου καθώς καταγράφονται με αρκετή μεγάλη συχνότητα ενώ επιπλέον τα επίκεντρά τους διαφοροποιούνται.

Ακολουθεί η ανάρτηση του καθηγητή Γεράσιμου Παπαδόπουλου