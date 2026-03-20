Δύο νέες σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το πρωί της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της σεισμικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 09:22:04 ώρα Ελλάδας, με μέγεθος 3,7 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 09:25:26, ακολούθησε δεύτερη δόνηση μεγέθους 2,8 Ρίχτερ, επίσης με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παραμυθιάς.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Σεισμός και στην Ηλεία

Στο μεταξύ σεισμός καταγράφθηκε τα ξημερώματα και στην Ηλεία.

Πρόκειται για σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 03:49 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γιαννιτσοχωρίου και είχε εστιακό βάθος 15,1 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηλείας.