Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρευρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στην ορκωμοσία των Νεοσυλλέκτων Οπλιτών της 2026 Α’ ΕΣΣΟ, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) στον Αυλώνα Αττικής.

Την ορκωμοσία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. κ. Αθηναγόρας.

Παρόντες στην ορκωμοσία ήταν ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΣ, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και οικογένειες και φίλοι των νεοσύλλεκτων οπλιτών.

Ο κ. Δένδιας τόνισε στον χαιρετισμό:

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Είναι μεγάλη μου χαρά που σήμερα εδώ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στον Αυλώνα, παρίσταμαι στην ορκωμοσία της Α’ Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών του 2026.

Αλλά της Α’ Σειράς, στην πραγματικότητα, της Νέας Θητείας. Δεν υποκρίνομαι ότι όλα είναι ή θα είναι τέλεια.

Θέλω όμως να σας πω ότι είμαστε στο πρώτο σημαντικό βήμα μιας μεγάλης αλλαγής. Μιας διαφορετικής θητείας και μιας διαφορετικής προσέγγισης.

Και θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που έχω τη δυνατότητα σήμερα να σας απευθυνθώ και να σας πω ότι αυτή η Νέα Θητεία και αυτή η νέα προσέγγιση είναι απολύτως απαραίτητη για να υπάρξουμε ως ανεξάρτητη δημοκρατική χώρα, με το δικαίωμά μας να επιλέγουμε το μέλλον μας, με τον τρόπο που η ελληνική κοινωνία κρίνει σωστό κάθε φορά.

Αγαπητοί γονείς, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να είστε υπερήφανοι για τα παιδιά σας. Σήμερα ενηλικιώνονται διότι, όπως στην αρχαία Αθήνα και στο σύνολο της Ιστορίας μας, ενηλικίωση είναι το δικαίωμα του πολίτη να φέρει όπλα και να μετατραπεί από Πολίτη σε Οπλίτη.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης και να σας ευχηθώ ολόψυχα και μέσα από την καρδιά μου, καλή θητεία».