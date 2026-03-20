Ο Γιάννος επιστρέφει αλλαγμένος στην Κέρκυρα στο έβδομο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA, «Οι Αθώοι», απόψε, στις 22:10.

Η επαφή με τη λυτρωτική δύναμη της φύσης στα τραχιά βουνά της Ηπείρου και η εσωτερική γαλήνη ανασύρουν τον πιο αγαθό εαυτό του Γιάννου. Ωστόσο, η επιστροφή του στο νησί θα ξυπνήσει παλιά, άσβεστα πάθη και θα θέσει σε κίνηση το νήμα της μοίρας, που υφαίνεται γύρω από τους τρεις ήρωες.

Τι θα δούμε στο έβδομο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής:

Επεισόδιο 7 (Παρασκευή 20 Μαρτίου)

1918, Ήπειρος. Ο Γιάννος, υπό την καθοδήγηση του Ερημίτη, έχει μεταμορφωθεί σε έναν άνθρωπο πράο, γεμάτο αγάπη και συγχώρεση. Μετά τον θάνατο του γέροντα, ο δρόμος της επιστροφής οδηγεί τα βήματά του πίσω στην Κέρκυρα. Φτάνοντας στο χωριό, βρίσκει καταφύγιο στους Αράθυμους, οι οποίοι τον προσλαμβάνουν ως ζευγά. Η σχέση του με τη γη και τα ζώα αποκτά μια σχεδόν μεταφυσική διάσταση, ενώ κερδίζει αμέσως και την εμπιστοσύνη των παιδιών της Μαργαρίτας. Όμως, η παρουσία του ταράζει τον Πέτρο. Η ζήλια φουντώνει ξανά και απειλεί τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες.

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

