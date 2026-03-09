Ενδιαφέροντα ευρήματα παρουσιάζει η δημοσκόπηση που υλοποίησε η OPINION POLL για το ACTION 24 αμέσως μετά την κήρυξη πολέμου στο Ιράν και στο διάστημα 4/3 έως και 6 /3. Συγκεκριμένα, το 85.4% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και αρκετά ( 52% πολύ, 33.4% αρκετά) από τα διεθνή γεγονότα, τις γεωστρατηγικές αναταράξεις και το πόλεμο στο Ιράν , όσον αφορά τις παρενέργειες και τα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν στην περιοχή και την χώρα μας. Το 13.7% δηλώνει ότι ανησυχεί λίγο ή καθόλου ( 9.6% λίγο, 4.1% καθόλου).

Το 73% συμφωνεί με την αποστολή των δύο ελληνικών φρεγατών και των μαχητικών F-16 που αποφάσισε η Κυβέρνηση, με το 22.7% να έχει αντίθετη άποψη. Σημειώνεται ότι σε όλα τα κομματικά ακροατήρια πλην του ΜΕΡΑ 25 που και σ΄αυτό υπάρχει θετική άποψη από το 45.8%, η θετική στάση ξεπερνάει το 50% και είναι πλειοψηφική άποψη.

Ταυτόχρονα, το 71.9% συμφωνεί με τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιεί η Κυβέρνηση, μιας και θωρακίζουν την χώρα.

Το 56.4% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικές ( 27.4% πολύ, 29% αρκετά) τις ενεργειακές συμφωνίες με τις Η.Π.Α για τις εξορύξεις και κάθετο διάδρομο, για την γεωστρατηγική σταθερότητα , την ενίσχυση της ανάπτυξης και του ενεργειακού ρόλου της χώρας. Το 35.2% τις θεωρεί λίγο και καθόλου σημαντικές ( λίγο 16.1%, καθόλου 19.1% ) .

Κερδίζει έδαφος η πολιτική σταθερότητα

Το 73.5% πιστεύει ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα στην χώρα , ενώ το 19.5% έχει αντίθετη άποψη.

Το εύρημα αυτό επιδρά καταλυτικά στις πολιτικές διεργασίες και τις απόψεις που κερδίζουν σημαντικό έδαφος.

– Στο ερώτημα αν θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές περισσότερο για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα ή για να εκφραστεί διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση , για πρώτη φορά η σταθερότητα εμφανίζεται ως πλειοψηφική τάση με 55.1% , ενώ η διαμαρτυρία μειώνεται και βρίσκεται στο 34.1%

– Αυτό με την σειρά του δυναμώνει την άποψη υπέρ της εκλογής αυτοδύναμης Κυβέρνησης που φτάνει το 45.4% , με την άποψη υπέρ Κυβερνήσεων συνεργασίας να μειώνεται και να βρίσκεται στο 46.4%, ενώ μέχρι πρότινος ήταν μειοψηφική.

Η ανησυχία για τον πόλεμο, η εμφάνιση ισχυρής τάσης υπέρ της σταθερότητας και η συμφωνία με τον τρόπο χειρισμού της Κυβέρνησης της κατάστασης ενισχύει την «συσπείρωση γύρω από την σημαία», βελτιώνει όλα τα ποιοτικά μεγέθη που αφορούν στην Κυβέρνηση και αυτό αποτυπώνεται και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και στην εικόνα κυριαρχίας της Ν.Δ

– Ο Κ. Μητσοτάκης ενισχύεται κατά 2.4% στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός και επιλέγεται από το 31.4% από 29% τον Ιανουάριο. Ακολουθούν με μικρή πτώση οι Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6.6% ( 8.8%), ο Κ. Βελόπουλος με 6.3% ( 6.5%) , ο Ν.Ανδρουλάκης με 5.8% ( 6.1%) κ.λ.π . Ο κανένας επιλέγεται από το 29.5% και ο Άλλος από το 7.8%.

– Η Ν.Δ ενισχύεται σημαντικά στην παράσταση νίκης , με το 61.1% να πιστεύει ανεξάρτητα από τις κομματικές προτιμήσεις , ότι θα κερδίσει τις επόμενες Βουλευτικές Εκλογές ). Τον Ιανουάριο αυτό το ποσοστό ήταν 53.9%

– Ταυτόχρονα ενισχύεται η άποψη της εξασφάλισης της τρίτης θητείας από τον Κ. Μητσοτάκη. Αυτό πιστεύει πολύ και αρκετά το 56.6% ( 26.9% πολύ, 29.7% αρκετά). Λίγο και καθόλου πιθανό θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο το 39.3% ( 20.9% λίγο, 18.4% καθόλου).

Άνοδος για την ΝΔ

Εκτίμηση ψήφου

Η Ν.Δ μέσα στο κλίμα του πολέμου , αλλά και λόγω της απήχησης των χειρισμών της κάνει ένα άλμα 2.5% σε σχέση με την επίδοσή της στην εκτίμηση ψήφου τον Ιανουάριο και από το 30.2% εμφανίζεται πια στο 32.7%, βελτιώνοντας ταυτόχρονα όλους τους ποιοτικούς δείκτες της και του Κ. Μητσοτάκη που δείχνουν ότι έχει αποθέματα. Ξεφεύγει επομένως από μια επίδοση « εκεί γύρω στο 30%» και ανοίγει την διαφορά από το σταθερά δεύτερο ΠΑΣΟΚ στις 19.5 μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 13.2% από το 13.4% τον Ιανουάριο. Ακολουθούν η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 9.6% ( 10.4%) , η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 9.2% ( 10.1%) , το Κ.Κ.Ε με 7.8% ( 8.2%), η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 4.9% ( 4.2%) , ο ΣΥΡΙΖΑ με 4.7% ( 4.2%), το ΜΕΡΑ 25% με 2.9% ( 2.4%) , η ΝΙΚΗ με 1.9% ( 2.1%) , οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με 1.7% ( 1.5%) , οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ με 1.5% ( 1.1%) και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 1% ( 1.2%), ενώ το ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ βρίσκεται στο 8.8% (11.1%)

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων οι αντίστοιχες επιδόσεις είναι: Ν.Δ 26.6%, ΠΑΣΟΚ 10.7%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7.8%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7.5%, Κ.Κ.Ε 6.4%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4%, ΣΥΡΙΖΑ 3.9%, ΜΕΡΑ 25 2.4%, ΝΙΚΗ 1.6%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1.4%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.3%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0.8%, με το ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ στο 7.2% και τους Αναποφάσιστους στο 18.6%. Σημειώνεται, ότι από την απλή πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις βρίσκουμε το λευκό/άκυρο/αποχή στο 4.1% και τους αναποφάσιστους στο 17.8%. Το σύνολο δηλαδή της « γκρίζας ζώνης» είναι 21.9% από 24.4% τον Ιανουάριο.