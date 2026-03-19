Με το πετρέλαιο Μπρεντ να κινείται και πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μην έχει τέλος, πραγματοποιείται σήμερα 19 και αύριο 20 Μαρτίου η Σύνοδος Κορυφής των 27 ηγετών της Ε.Ε.

Στην ατζέντα ψηλά βρίσκεται η ενεργειακή κρίση που πυροδοτεί το ράλι αυξήσεων στο πετρέλαιο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ε.Ε. βρίσκεται στριμωγμένη στα σχοινιά… Και οι 27 αρχηγοί κρατών καλούνται να βρουν συμβιβαστικές λύσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους εν μέσω ενός νέου πολέμου αλλά και να θωρακίσουν την ενιαία οικονομία.

Η ενέργεια είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα στην τρέχουσα φάση και προκαλεί ήδη τριγμούς στις οικονομίες. Δεν είναι τυχαία η επισήμανση του πρόεδρου του Εurogroup και υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη χθες 18 Μαρτίου στο MEGA: «Ακόμα και αν σταματούσε τώρα ο πόλεμος θα χρειαστεί να περάσουν δύο μήνες για να επανέλθουμε στην κανονικότητα».

Επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης

Τα καύσιμα έχουν πάρει φωτιά στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση αρκέστηκε προσώρας σε ένα ατελέσφορο πλαφόν που δεν λέει να κάμψει τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης από τα επίπεδα των 2 ευρώ ανά λίτρο. Διαπιστώνει ότι η δυναμική των επιπτώσεων από τη φωτιά που έχει αρπάξει… το αργό πετρέλαιο έχει ξεπεράσει το μέτρο του πλαφόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και συγκεκριμένα οι υφυπουργοί Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Ενέργειας Νίκος Τσάφος φέρονται να έχουν εισηγηθεί το επόμενο μέτρο στήριξης των καταναλωτών καυσίμων.

Το φωτογράφισε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνέντευξης του στο Bloomberg. Είναι η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Μέτρο το οποίο είχε εφαρμοστεί και στη διάρκεια της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης το 2022 όταν το ντίζελ είχε εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΟΤ το μεγάλο πρόβλημα στα καύσιμα είναι το ντίζελ κίνησης. Το πετρέλαιο έχει ακριβύνει πάνω από 35 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο σε διάστημα μόλις 20 ημερών. Και η κούρσα ανόδου συνεχίζεται… καθώς η μέση πανελλαδική τιμή του έχει φτάσει στα 1,916 ευρώ ανά λίτρο. Και σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Το μέτρο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά στην επιδότηση της τιμής του ντίζελ κίνησης. Στην περίοδο της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης το ύψος της ενίσχυσης είχε φτάσει τα 15 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Η κυβέρνηση προκρίνει την επιδότηση της αντλίας για το ντίζελ κίνησης πριν τη χορήγηση του Fuel Pass για τη βενζίνη καθώς αφενός η τιμή του ανεβαίνει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς έναντι της αμόλυβδης και αφετέρου επειδή πρόκειται για καύσιμο που στηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο τραπέζι των 27 η μείωση των φόρων σε πετρέλαιο και άλλα καύσιμα

Σύμφωνα με πληροφορίες στη Σύνοδο Κορυφής οι 27 ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν και το θέμα της μείωσης της φορολογίας στο πετρέλαιο, τα καύσιμα και την ενέργεια.

Η βούληση από τη μεριά σημαντικού αριθμού κρατών – μελών είναι στα συμπεράσματα της Συνόδου να περιληφθεί η προτροπή των ηγετών προς τα αρμόδια όργανα των Βρυξελλών να εξετάσουν και να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις για το πλαίσιο της μείωσης της φορολογίας. Τη σημασία του μέτρου και την πρόθεση της χώρας να στηρίξει τη λήψη τέτοιου μέτρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο δήλωσε ο πρωθυπουργός προχθές στο Bloomberg.

Για την Ελλάδα η μείωση των φόρων στα καύσιμα θα δώσει μεγάλη ανάσα… καθώς το 60% της τελικής τιμής της βενζίνης και το 50% του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται από τους φόρους.

Βέβαια, η λήψη τέτοιου μέτρου προϋποθέτει και τη χαλάρωση του δημοσιονομικού πλαισίου για τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Κρατικές ενισχύσεις και ρύποι

Οι 27 αναμένεται να συζητήσουν επίσης κι άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα σε αυτά είναι η αξιοποίηση του πρόσφατου πακέτου για κρατικές ενισχύσεις στη βιομηχανία, το γνωστό CISAF αλλά και η χαλάρωση του πλαισίου για τους ρύπους το ETS. Πρόκειται για τη χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στις βιομηχανίες. Δέκα κράτη – μέλη της Ε.Ε., ανάμεσα τους και η Ελλάδα ούτε λίγο ούτε πολύ θα επιδιώξουν να υποστηρίξουν τη χαλάρωση των στόχων για τη μείωση των εκπομπών του CO2 επιχειρηματολογώντας με τις υψηλές τιμές των ρυπογόνων καυσίμων.

Η εργαλειοθήκη της ενεργειακής κρίσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στη Σύνοδο Κορυφής αναμένεται να αξιολογηθούν και μέτρα από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Ανάμεσα σε αυτά είναι το πλαφόν στην ηλεκτρικής ενέργεια (μηχανισμός ανάκτησης μέρους των κερδών από τους ηλεκτροπαραγωγούς), το ιβηρικό μοντέλο στήριξης, και έκτακτη φορολόγηση υπερκερδών σε πετρελαϊκούς ομίλους, είναι ορισμένα από αυτά. Όπως και η επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου TTF.

Πάντως, προσώρας η ηλεκτρική ενέργεια απέχει πολύ από τη λήψη μέτρων καθώς οι τιμές είναι ακόμη σε ανεκτά επίπεδα.

Πηγή: ot.gr