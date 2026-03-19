Με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να συνεχίζει να απασχολεί ολόκληρο τον πλανήτη και τις επιπτώσεις του πολέμου στην αγορά να είναι ήδη φανερές, εισάγεται σήμερα στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που έχει σκοπό να προλάβει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν ανώτατα όρια κέρδους για εταιρείες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Προβλέπεται παράλληλα να γίνονται εντατικοί έλεγχοι για τυχόν παραβατικές συμπεριφορές.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και στην πρόσφατη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εισάγεται πλαφόν στα καύσιμα. Πιο συγκεκριμένα το πλαφόν είναι 5 λεπτά ανά λίτρο για τις εταιρείες και 12 λεπτών για τα πρατήρια. Παράλληλα, επιβάλλεται όριο κέρδους και σε βασικά προϊόντα, το οποίο δε θα μπορεί να ξεπερνά τα επίπεδα του ’25.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα θα ισχύουν έως και τον Ιούνιο του ’26. Όσο για ενδεχόμενους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε μεταξύ άλλων ότι «υπάρχει μια έκτακτη κατάσταση, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με εξαιρετικά σημαντικές συνέπειες για τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο, ασφαλώς για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και για την δική μας. Υπάρχουν σοβαρότατοι κίνδυνοι από το περιβάλλον της αβεβαιότητας το οποίο διαμορφώνεται. Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος της αύξησης του πληθωρισμού με προφανείς δραματικές συνέπειες και είναι προφανές, αυτονόητο και αναγκαίο, να ληφθούν έκτακτα μέτρα από μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για την οικονομική ασφάλεια της χώρας και την κοινωνική συνοχή».

Ο υπουργός διευκρίνισε πως αυτά «είναι έκτακτα μέτρα και συγκεκριμένα, όχι γενικά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μπορεί να συζητηθεί σε άλλο επίπεδο». Υπογράμμισε ότι αυτά τα μέτρα «αποτελούν μια συνολική παρέμβαση της κυβέρνησης. Είναι μέτρα ενάντια στην αισχροκέρδεια, απέναντι στην απεριόριστη κερδοσκοπία, έκτακτου χαρακτήρα από τις συνθήκες που περνάμε και ελπίζουμε ότι εφόσον γρήγορα εξομαλυνθεί η κατάσταση θα αποσυρθούν».