Η πρόσφατη κλιμάκωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί ήδη τρεις εβδομάδες, και τίναξε τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι φέρνει αυξήσεις και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Στο πλαίσιο αυτό η Aegean Airlines προχώρησε από χθες σε αυξήσεις στα επίπεδα του 7-8% των αεροπορικών εισιτηρίων, μία αύξηση που όπως υποστηρίζουν κύκλοι της εταιρείας καλύπτει ένα μέρος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλούν οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων.

Όπως εξηγούν οι ίδιοι κύκλοι οι αεροπορικές εταιρείες πλήττονται πολλαπλώς από την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή καθώς προχώρησαν στην αναστολή των δρομολογίων τους προς συγκεκριμένους προορισμούς έως και το τέλος Απριλίου. Η αβεβαιότητα που επικρατεί δεν επιτρέπει, προς το παρόν, αξιόπιστες εκτιμήσεις για το πότε θα καταστεί εφικτή η αποκατάσταση της κανονικότητας.

Ωστόσο, η σημαντικότερη και πιο διαρκής επίπτωση εντοπίζεται στο κόστος των καυσίμων. Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει σημειώσει άνοδο της τάξης του 50%, φτάνοντας από τα 70 στα 110 δολάρια ανά βαρέλι. Ακόμη πιο έντονη είναι η αύξηση στο αεροπορικό καύσιμο (jet fuel), η τιμή του οποίου έχει υπερδιπλασιαστεί, καταγράφοντας άνοδο περίπου 110%, από τα 800 δολ. ο τόνος στα 1.700 δολ ο τόνος. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τον περιορισμό της πρόσβασης στα μεγάλα διυλιστήρια του Κόλπου, τα οποία αποτελούν βασικούς κόμβους παραγωγής και διανομής jet fuel παγκοσμίως.

Η άνοδος των τιμών των καυσίμων έχει σημαντικές επιπτώσεις στο λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών. Σε συνθήκες κανονικότητας το κόστος καυσίμων αντιπροσωπεύει περίπου το 22% του συνολικού κόστους λειτουργίας, αποτελώντας τη σημαντικότερη επιμέρους δαπάνη. Η απότομη αύξηση της τιμής του καυσίμου μεταφράζεται, συνεπώς, σε άμεση επιβάρυνση για το σύνολο του κλάδου, καθιστώντας τις αυξήσεις στους ναύλους όχι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα, τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι.

Προαγορές καυσίμων κατά 60%

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου μπορεί να περιορίσει τον αντίκτυπο για τους επιβάτες. Στην περίπτωση της AEGEAN, η προαγορά καυσίμων καλύπτει το 60% των αναγκών της, μειώνοντας την έκθεση στις τρέχουσες τιμές στο 40%. Αυτό επιτρέπει τη συγκράτηση των αυξήσεων σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, της τάξης του 7%–8%, απορροφώντας σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης.

Δεν επηρεάζονται 3,6 εκατ, ταξιδιώτες

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η πλειονότητα των επιβατών παραμένει ανεπηρέαστη. Περίπου 3,6 εκατομμύρια ταξιδιώτες που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για τους επόμενους μήνες δεν θα δουν καμία αλλαγή στο κόστος των μετακινήσεών τους. Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους πακέτων AEGEAN Pass, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων τις τιμές των ταξιδιών τους.

Τέλος, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα η δυνατότητα αγοράς AEGEAN Pass σε τιμές προ κρίσης. Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί ως ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας για όσους επιθυμούν να προγραμματίσουν τα ταξίδια τους με μεγαλύτερη ασφάλεια σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις και οικονομική αστάθεια, οι αυξήσεις στους ναύλους αποτυπώνουν την πραγματική πίεση που δέχεται ο κλάδος. Η πρόκληση για τις αεροπορικές εταιρείες παραμένει η εξισορρόπηση μεταξύ βιωσιμότητας και διατήρησης της προσιτότητας για το επιβατικό κοινό.

Πηγή: OT.GR