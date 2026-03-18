Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην α’ ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του ο 23χρονος ο οποίος κατηγορεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία υποστήριξε, όπως και προανακριτικά, ότι βρίσκονταν σε άμυνα καθώς όπως είπε δέχτηκε επίθεση από το θύμα και άλλα δύο άτομα κάτω από το σπίτι του.

Στα χέρια της ανακρίτριας έφτασε σήμερα και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 23χρονο, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος φέρει τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι του, γεγονός που ενισχύει τον υπερασπιστικό ισχυρισμό του για «ενέδρα» που στήθηκε από το θύμα και τους φίλους του.

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 19χρονος που βρέθηκε στο σημείο του εγκλήματος μαζί με το νεαρό θύμα κι ένα ακόμα άτομο. Σε βάρος του 19χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη. Για τα δύο τελευταία αδικήματα η δίωξη ασκήθηκε με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.