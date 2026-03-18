Την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να αποκτήσει έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός θα κινηθεί σε υψηλούς τόνους, εστιάζοντας τόσο στις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν, όσο και στους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης.

Στο στόχαστρο της κριτικής του αναμένεται να βρεθεί και η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αιχμές για τη συνολική εξωτερική πολιτική της χώρας.

