Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε πτώση, καθώς το Ιράκ υπέγραψε συμφωνία για την επανέναρξη των εξαγωγών μέσω της Τουρκίας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, και καθώς οι ΗΠΑ ενέτειναν τις προσπάθειές τους για να επιβάλουν την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Το Brent έπεσε κάτω από τα 101 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο άνω του 3% την Τρίτη, ενώ το αμερικανικό WTI κυμάνθηκε κοντά στα 92 δολάρια.

Το Ιράκ συμφώνησε με το Κουρδιστάν να επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω ενός αγωγού στην ημιαυτόνομη περιοχή που καταλήγει στο μεσογειακό λιμάνι της Τουρκίας, το Τσεϊχάν. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν πυρομαχικά διείσδυσης για να χτυπήσουν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων κρουζ κατά πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας πλωτή οδό που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ανοίξει ξανά.

Υπήρξε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου μετά την επιβεβαίωση από το Ιράν του θανάτου του Αλί Λαριτζάνι, βασικού στυλοβάτη της ηγεσίας της χώρας σε καιρό πολέμου, γεγονός που οδήγησε σε όρκους εκδίκησης από τον στρατό.

«Η δολοφονία του Λαριτζανί είναι σοβαρό θέμα και ενδέχεται να κάνει το Ιράν να επιδιώξει με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να διακόψει τις ροές πετρελαίου», δήλωσε ο Άαρον Στάιν, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής. «Ο Τραμπ δέχεται προφανώς πιέσεις να συνοδεύσει τα δεξαμενόπλοια — οπότε ενδέχεται να δούμε πολύ τεταμένες αμερικανικές επιχειρήσεις, κάτι που είμαι βέβαιος ότι το Πολεμικό Ναυτικό θα ήθελε να αποφύγει.»

Εν μέρει ανακούφιση για το πετρέλαιο

Η ανακατεύθυνση του ιρακινού πετρελαίου μέσω της Τουρκίας θα ανακουφίσει μόνο εν μέρει τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό. Η παραγωγή του μέλους του ΟΠΕΚ έχει μειωθεί σε περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα — περίπου το ένα τρίτο των επιπέδων πριν από το κλείσιμο του Ορμούζ. Το αργό Brent έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 70% φέτος, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης να ακολουθεί την αρχική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα. Με την Τεχεράνη να χτυπά ενεργειακούς στόχους και να εμποδίζει την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων, η σύγκρουση έχει ωθήσει προς τα πάνω τις τιμές της ενέργειας και έχει προκαλέσει ανησυχίες για ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού.

Η άνοδος των τιμών — με το κόστος του ντίζελ στις ΗΠΑ να ξεπερνά τα 5 δολάρια το γαλόνι αυτή την εβδομάδα στα βενζινάδικα — θα εξεταστεί προσεκτικά από τους κεντρικούς τραπεζίτες σε όλο τον κόσμο καθώς καθοδηγούν τη νομισματική πολιτική. Αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ συγκεντρώνονται την Τετάρτη για να καθορίσουν τα επιτόκια, αν και δεν αναμένεται καμία αλλαγή.

Η μέση τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 5 δολάρια ανά γαλόνι στις ΗΠΑ, αυξάνοντας το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ευρύτερο πληθωρισμό για τους καταναλωτές. Το ενδιαφέρον της αγοράς πετρελαίου παραμένει σταθερά στραμμένο στο στενό πέρασμα, το οποίο είναι ουσιαστικά κλειστό. Οι συνθήκες κυκλοφορίας καθορίζονται πλέον από πολιτικούς υπολογισμούς, με το Ιράν να επιτρέπει πιθανώς τη διέλευση μόνο σε λίγα πλοία ανάλογα με την προέλευσή τους, ενώ αποτρέπει ή εμποδίζει τα περισσότερα άλλα.

«Με τις εχθροπραξίες να μην δείχνουν σημάδια τερματισμού, τον αριθμό των διακοπών παραγωγής να αυξάνεται καθημερινά και τα Στενά του Ορμούζ να είναι τεχνικά κλειστά, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το Brent θα παραμείνει σε ένα νέο, υψηλότερο εύρος τιμών μεταξύ 95 και 110 δολαρίων», δήλωσε ο Robert Rennie, επικεφαλής της έρευνας εμπορευμάτων στην Westpac Banking Corp.

«Αν δούμε να πλήττεται κάποιο μεγάλο διυλιστήριο ή να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη επιπλέον πληγμάτων στο στενό, θα περιμέναμε αυτό το εύρος να επεκταθεί προς τα πάνω κατά άλλα 10 έως 20 δολάρια», πρόσθεσε.

